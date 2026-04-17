Sokkot kapott a mozdonyvezető: 20 élő madárpókot talált a vonaton

Tübingenben, Németországban 2026. április 16-án történt a különös eset, amikor a Herrenbergből érkező regionális vonaton egy feliratokkal ellátott dobozt találtak. A csomagon az szerepelt, hogy „pókok és skorpiók”, ezért a mozdonyvezető értesítette a rendőrséget. A hatóságok a főpályaudvaron vették át a dobozt, amelyben 20 brazil madárpókot találtak, külön-külön dobozokba csomagolva. A beszámolók szerint az állatok jó állapotban voltak.
20 madárpók lapult a dobozban
A rendőrségi közlés szerint a kartonban az Avicularia geroldi fajhoz tartozó brazil madárpókok voltak. A csomag mellett talált dokumentum alapján a tulajdonos személye is azonosítható volt, és az is kiderült, hogy a szükséges természetvédelmi előírásokat betartották.
A hatóságok felvették a kapcsolatot a nővel, aki csütörtökön át is vette az állatokat. Arról egyelőre nem közöltek részleteket, hogy pontosan hogyan felejthette a különleges szállítmányt a vonaton – az esetről a Daily Star számolt be.
Különös, de szabályos szállítmány volt
Az ügy azért is keltett figyelmet, mert elsőre riasztónak tűnhetett a „pókok és skorpiók” feliratú csomag, a rendőrség azonban végül szabályosan dokumentált, sértetlen állatokat talált. A történet így inkább egy szokatlan közéleti kuriózumként került be a hírekbe, mintsem veszélyhelyzetként.
