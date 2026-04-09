Újra együtt Madonna és Britney Spears? Hatalmas dobás készülhet

A „pop királynője”állítólag már tavaly év végén megkereste a „pop hercegnőjét”, hogy közösen dolgozzanak új dalokon, sőt akár stúdióba is vonuljanak. A pletykák szerint Madonna úgy érzi, Britney Spears különleges energiát hozhatna az új albumába, amely a 2019-es Madame X folytatása lesz – írja a Daily Mail.

Madonna

Fotó: ALESSANDRO BREMEC / NurPhoto

Madonna és Britney Spears 2003-as színpadi csókja máig ikonikus jelenetnek számít

A két sztár neve nem először forr össze: 2003-ban az MTV Video Music Awards színpadán csókolóztak, ami az egyik legemlékezetesebb popkulturális pillanattá vált. Közös daluk, a Me Against the Music szintén hatalmas siker volt.

A mostani együttműködés azonban egyelőre kérdéses. Források szerint Britney Spears nem reagált érdemben a megkeresésekre, és továbbra is bizonytalan abban, hogy visszatér-e a zenei pályára.

Az énekesnő utoljára 2022-ben jelentkezett új slágerrel, amikor Elton Johnnal közösen kiadta a Hold Me Closer című számot.

Madonna eközben gőzerővel dolgozik új lemezén, amely még idén megjelenhet, miközben a színészi karrierjét is újra feléleszti. Nemrég a The Studio című sorozat forgatásán tűnt fel, ahol saját magát alakítja egy különleges történetszálban.

Egy esetleges közös dal hatalmas visszatérés lenne Britney Spears számára, és könnyen az év egyik legnagyobb zenei szenzációjává válhatna, ha végül valóban megvalósul.

Madonna szexi fekete fűzőben robbant – 67 évesen is dögösebb, mint valaha

A 67 éves Madonna ismét minden tekintetet magára vont legfrissebb Instagram-bejegyzésével. Madonna fekete fűzőben és neccharisnyában pózolt.

Újabb részletek láttak napvilágot Britney Spears letartóztatásáról

Letartóztatták az énekesnőt, miután a hatóságok gyanúja szerint ittasan vezetett. Britney Spearst a kaliforniai autópálya-rendőrség állította meg, miután egy ideig követték az autóját Los Angeles környékén.