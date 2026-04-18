A 67 éves Madonna partiba vágta magát a Coachellán – csak erős idegzetűeknek

A popikon Sabrina Carpenter koncertjét szakította meg egy látványos belépővel, és azonnal extázisba hozta a közönséget. Madonna nemcsak megjelent, hanem ikonikus slágereivel felrázta még a Z generációs rajongókat is, bizonyítva, hogy még mindig ő a színpad királynője – írja Daily Mail.

Madonna újra bizonyított: 67 évesen is ő a színpad királynője

Madonna visszatérése felrobbantotta a Coachellát

Az énekesnő egy feltűnő lila fűzőben és csizmában vonult be, magabiztosan uralva a színpadot. A közönség üdvrivalgásban tört ki, amikor felcsendült a Vogue, majd együtt énekelték a Like A Prayert is. A két sztár közötti kémia azonnal működött, és a fekete-fehér vetítések még drámaibbá tették a pillanatot.

Madonna meghatottan idézte fel, hogy pontosan 20 éve lépett fel először a fesztiválon.

Beszédében a zene összetartó erejét hangsúlyozta, és arra kérte a rajongókat, hogy tegyék félre a nézeteltéréseket. A fellépés során egy új dalrészletet is bemutattak, ami már a készülő Confessions II albumot vezette fel. Carpenter több látványos ruhában is színpadra lépett, de Madonna érkezése vitte el a show csúcspontját. A koncert végén a közönség még sokáig a történelmi duett hatása alatt maradt, amelyről biztosan sokáig beszélnek majd.