Kínos fordulatot vett Madonna fellépése a Coachellán

Madonna váratlanul csatlakozott Sabrina Carpenterhez a Coachella színpadán, ám a közös fellépés nem aratott egyértelmű sikert. A popikon produkcióját visszafogott közönség fogadta, miközben az online térben gyorsan elindultak a kritikák is – írja a Daily Mail.

Madonna Sabrina Carpenter koncertjének végén jelent meg a kaliforniai fesztiválon, húsz évvel saját, 2006-os sikeres Coachella-szereplése után. A közös produkció során a Like A Prayer és a Vogue részleteit adták elő, miközben erőteljes háttérvokál szólt. Az énekesnő a színpad alól emelkedett fel, majd a közönséghez lépve köszönetet mondott a meghívásért, és a zene közösségformáló erejéről beszélt.

A fogadtatás azonban meglepően visszafogott volt. A közönség nagy része inkább telefonjával rögzítette a pillanatot, mintsem aktívan részt vett volna benne, és csak kevesen énekelték együtt a slágereket. Az internetre felkerült felvételek is inkább hűvös hangulatról árulkodnak.

Madonna ennek ellenére pozitívan értékelte az estét: közösségi oldalán „történelmi pillanatként” emlegette a fellépést, és kiemelte, mennyire felszabadultnak érzi magát. Rajongói is gyorsan a védelmére keltek, az őt ért kritikákat életkoron és nemen alapuló támadásoknak nevezték.

A fellépést ugyanakkor beárnyékolták a playback-vádak. Többen úgy vélték, hogy Madonna nem élőben énekelt, hanem erős háttérsávra támaszkodott. Egyes nézők szerint ez inkább parádé jellegű produkció volt, mint valódi élő koncert, és Carpenter teljesítményét is összehasonlítási alapként emlegették. Mások szerint ugyanakkor ez már a fesztivál sajátossága, amely egyre inkább látványos show-műsorként működik.