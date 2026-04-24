Letartóztatták Van Dyke-ot – sokkoló részletek

Az ügy középpontjában egy amerikai katona áll, aki részt vett Nicolás Maduro elfogására irányuló művelet előkészítésében, majd a megszerzett titkos információ segítségével pénzt csinált a hadműveletből.

A hatóságok szerint a 38 éves Gannon Ken Van Dyke a Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma vádirata alapján még a művelet előtt kezdett fogadásokat kötni a Polymarket nevű platformon. Összesen 13 tétet tett meg, körülbelül 33 ezer dollár értékben – és végül több mint 400 ezer dollárt nyert.

A nyomozás szerint a férfi közvetlenül részt vett a művelet tervezésében és végrehajtásában is, így hozzáfért olyan adatokhoz, amelyekhez civilek nem juthattak volna hozzá. Ezeket az információkat használta fel arra, hogy biztos nyereséggel fogadjon.

Súlyos vádak, akár évtizedes börtön is jöhet

A hatóságok több bűncselekménnyel is megvádolták: titkos kormányzati információk jogosulatlan felhasználása, csalás és illegális pénzügyi tranzakciók is szerepelnek a listán.

A férfi a nyomok eltüntetésére is kísérletet tett: a nyeremény nagy részét kriptovalutába utalta, majd megpróbálta töröltetni a fiókját.

Az ügy különösen nagy visszhangot váltott ki, mert ez az egyik első ismert eset, amikor valaki katonai titkokat használt fel online fogadásokhoz. A hatóságok szerint ez nemcsak pénzügyi visszaélés, hanem súlyos nemzetbiztonsági kockázat is.