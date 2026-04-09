Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 701,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,4 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,4 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
XIV. Leó pápa

Mága Zoltán XIV. Leó pápának hegedült a Vatikánban: különleges ajándékkal lepte meg a Szentatyát

34 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Mága Zoltán koncertet adott a Szent Péter téren a Budapest Gipsy Virtuózokkal, majd személyesen is játszott XIV. Leó pápa előtt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
XIV. Leó pápaMága ZoltánVatikánkoncert

A műsorban virtuóz darabok és az „Elindultam szép hazámból” című népdal is elhangzott. A koncert után a művész személyesen is játszott XIV. Leó pápa előtt, akinek egy különleges hegedűt is ajándékozott.

XIv. Leó pápa Mága Zoltán
A pápa előtt szólalt meg Mága Zoltán hegedűje, aki egy jelképes ajándékot is átadott
Fotó: Mága zoltán hivatalos Facebook oldala

XIV. Leó pápa előtt lépett fel Mága Zoltán

Mága Zoltán számára mindig fontos volt, hogy hű maradjon a gyökereihez, és a magyar kultúrát képviselje a világban. 

A találkozón a hegedűművész Rácz Pál hangszerkészítő által alkotott Guarneri del Gesu ihletésű mesterhegedűt ajándékozott a Szentatyának. 

Mága Zoltán szerint a hangszer a magyar emberek hitét, összetartozását, adni akarását jelképezi, és méltó módon képviseli Magyarország kulturális örökségét. A személyes találkozón Mága Zoltán áldást kért családjára, hazájára és a magyar nemzetre, egyúttal a béke fontosságára hívta fel a figyelmet. 

Arra kértem a Szentatyát, hogy imáiban hordozza a béke ügyét. Hiszem, hogy a béke nem politikai jelszó, hanem közös emberi és erkölcsi felelősségünk. Ma különösen nagy szükség van hitre, stabil értékekre és összetartásra 

  fejtette ki.

A művész hangsúlyozta, hogy a zene számára szolgálat, amely hidakat épít emberek között. Pályafutása során több mint ezer jótékonysági koncertet adott világszerte. Mága Zoltán fia is részt vett a koncerten, édesapjával együtt zenélt, majd apostoli áldásban részesült.

 A hegedűművész ezzel a fellépéssel már három pápának játszott: XVI. Benedek, Ferenc és XIV. Leó pápa előtt. 

A római program részeként a művész a Római Akadémián is koncertet adott, amelyen több mint 40 ország diplomáciai képviselete vett részt. Mága Zoltán a Nemzetközi Roma Naphoz kapcsolódva hangsúlyozta: a magyar zenei kultúra elképzelhetetlen a cigányzene nélkül, és a roma közösségek megbecsülése közös társadalmi felelősség. A vatikáni fellépés és a kapcsolódó rendezvények a hit, a kultúra és a nemzeti identitás összekötő erejét hangsúlyozták, egyben hozzájárultak a magyar értékek nemzetközi bemutatásához - áll a közleményben.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról