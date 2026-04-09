Mága Zoltán XIV. Leó pápának hegedült a Vatikánban: különleges ajándékkal lepte meg a Szentatyát

A műsorban virtuóz darabok és az „Elindultam szép hazámból” című népdal is elhangzott. A koncert után a művész személyesen is játszott XIV. Leó pápa előtt, akinek egy különleges hegedűt is ajándékozott.
XIV. Leó pápa előtt lépett fel Mága Zoltán
Mága Zoltán számára mindig fontos volt, hogy hű maradjon a gyökereihez, és a magyar kultúrát képviselje a világban.
A találkozón a hegedűművész Rácz Pál hangszerkészítő által alkotott Guarneri del Gesu ihletésű mesterhegedűt ajándékozott a Szentatyának.
Mága Zoltán szerint a hangszer a magyar emberek hitét, összetartozását, adni akarását jelképezi, és méltó módon képviseli Magyarország kulturális örökségét. A személyes találkozón Mága Zoltán áldást kért családjára, hazájára és a magyar nemzetre, egyúttal a béke fontosságára hívta fel a figyelmet.
Arra kértem a Szentatyát, hogy imáiban hordozza a béke ügyét. Hiszem, hogy a béke nem politikai jelszó, hanem közös emberi és erkölcsi felelősségünk. Ma különösen nagy szükség van hitre, stabil értékekre és összetartásra
– fejtette ki.
A művész hangsúlyozta, hogy a zene számára szolgálat, amely hidakat épít emberek között. Pályafutása során több mint ezer jótékonysági koncertet adott világszerte. Mága Zoltán fia is részt vett a koncerten, édesapjával együtt zenélt, majd apostoli áldásban részesült.
A hegedűművész ezzel a fellépéssel már három pápának játszott: XVI. Benedek, Ferenc és XIV. Leó pápa előtt.
A római program részeként a művész a Római Akadémián is koncertet adott, amelyen több mint 40 ország diplomáciai képviselete vett részt. Mága Zoltán a Nemzetközi Roma Naphoz kapcsolódva hangsúlyozta: a magyar zenei kultúra elképzelhetetlen a cigányzene nélkül, és a roma közösségek megbecsülése közös társadalmi felelősség. A vatikáni fellépés és a kapcsolódó rendezvények a hit, a kultúra és a nemzeti identitás összekötő erejét hangsúlyozták, egyben hozzájárultak a magyar értékek nemzetközi bemutatásához - áll a közleményben.
XIV. Leó pápa virágvasárnap fegyverletételre szólított fel, erős békeüzenetet küldött
XIV. Leó pápa virágvasárnapi miséjén a Vatikánban határozottan a béke mellett állt ki, és arra kérte a világot, hogy tegyék le a fegyvereket. Beszédében hangsúlyozta, hogy az embereknek emlékezniük kell közös testvériségükre, miközben a háborúk sújtotta népek szenvedéseire is felhívta a figyelmet, sürgetve a békéhez vezető konkrét lépéseket.
XIV. Leó pápa labdajátéka bejárta a világot
XIV. Leó pápa a Vatikánban egy látványos kosárlabdás mutatványban vett részt, amikor a Harlem Globetrotters játékosai látogattak a Szent Péter térre. A pápa maga is kipróbálta a trükköket, többek között az ujjon pörgetést, ami inkább humoros, mint profi jelenet lett, de a közönség hatalmas ovációval fogadta.