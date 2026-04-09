Mága Zoltán XIV. Leó pápának hegedült a Vatikánban: különleges ajándékkal lepte meg a Szentatyát

A műsorban virtuóz darabok és az „Elindultam szép hazámból” című népdal is elhangzott. A koncert után a művész személyesen is játszott XIV. Leó pápa előtt, akinek egy különleges hegedűt is ajándékozott.

A pápa előtt szólalt meg Mága Zoltán hegedűje, aki egy jelképes ajándékot is átadott

XIV. Leó pápa előtt lépett fel Mága Zoltán

Mága Zoltán számára mindig fontos volt, hogy hű maradjon a gyökereihez, és a magyar kultúrát képviselje a világban.

A találkozón a hegedűművész Rácz Pál hangszerkészítő által alkotott Guarneri del Gesu ihletésű mesterhegedűt ajándékozott a Szentatyának.

Mága Zoltán szerint a hangszer a magyar emberek hitét, összetartozását, adni akarását jelképezi, és méltó módon képviseli Magyarország kulturális örökségét. A személyes találkozón Mága Zoltán áldást kért családjára, hazájára és a magyar nemzetre, egyúttal a béke fontosságára hívta fel a figyelmet.

Arra kértem a Szentatyát, hogy imáiban hordozza a béke ügyét. Hiszem, hogy a béke nem politikai jelszó, hanem közös emberi és erkölcsi felelősségünk. Ma különösen nagy szükség van hitre, stabil értékekre és összetartásra

– fejtette ki.

A művész hangsúlyozta, hogy a zene számára szolgálat, amely hidakat épít emberek között. Pályafutása során több mint ezer jótékonysági koncertet adott világszerte. Mága Zoltán fia is részt vett a koncerten, édesapjával együtt zenélt, majd apostoli áldásban részesült.

A hegedűművész ezzel a fellépéssel már három pápának játszott: XVI. Benedek, Ferenc és XIV. Leó pápa előtt.

A római program részeként a művész a Római Akadémián is koncertet adott, amelyen több mint 40 ország diplomáciai képviselete vett részt. Mága Zoltán a Nemzetközi Roma Naphoz kapcsolódva hangsúlyozta: a magyar zenei kultúra elképzelhetetlen a cigányzene nélkül, és a roma közösségek megbecsülése közös társadalmi felelősség. A vatikáni fellépés és a kapcsolódó rendezvények a hit, a kultúra és a nemzeti identitás összekötő erejét hangsúlyozták, egyben hozzájárultak a magyar értékek nemzetközi bemutatásához - áll a közleményben.