Természetes trükkök, amelyek segíthetnek a magas vércukorszint ellen

A magas vércukorszint mögött több ok is állhat: életmód, genetikai hajlam, prediabétesz vagy már kialakult cukorbetegség. Bár sok érintettet gyógyszerekkel kezelnek, a kutatások szerint az életmódváltás is sokat segíthet, különösen a megfelelő étrend és a rendszeres mozgás. A vércukorszint szabályozásában főként a rostban gazdag, kiegyensúlyozott vegyes étrend játszik fontos szerepet, ezért érdemes kerülni az iparilag előállított készételeket, és inkább friss alapanyagokból főzni.

Különösen ajánlottak a hüvelyesek, mert egyszerre tartalmaznak sok rostot, vitamint és növényi fehérjét. A fehérje és a rost egyaránt kedvezően hat a vércukorszintre, ezért a cukorbetegek étrendjében ezek kiemelt helyet kaphatnak. A fahéj szintén ígéretes lehet: egyes kutatások szerint a napi 1–6 grammos fogyasztás is csökkentheti a vércukorszintet, különösen a ceyloni változat. A diófélék, például a mandula, a dió, a pisztácia vagy a kesudió napi fogyasztása is javulást hozhat.

Jó hatású lehet a szardínia, amely a szív- és érrendszerre is kedvezően hat, és rendszeres fogyasztása csökkentheti a cukorbetegség kockázatát. A kefir, az útifűmag és az almaecet is szóba kerül a kutatásokban, bár utóbbi esetében a szakértők szerint még nem teljesen egyértelmű a bizonyítékok ereje.

A magas vércukorszinttel élők számára bizonyos gyümölcsök is hasznosak lehetnek. Az áfonya segíthet a vércukorszint csökkentésében és a cukor sejtekbe jutásának fokozásában, míg a grépfrút flavonoidjai védhetnek a metabolikus szindróma egyes összetevői ellen. Utóbbi esetében viszont óvatosság szükséges, mert több gyógyszer hatását is befolyásolhatja. A természetes módszerek tehát segíthetnek, de komolyabb probléma esetén orvosi egyeztetésre is szükség van – írja a Fitbook.de.

Az életmód, a genetikai hajlam és az étrend egyaránt befolyásolhatja a szervezet anyagcsere-folyamatait. A vércukorszint alakulása különösen érzékenyen reagál arra, mit eszünk, mennyit mozgunk és hogyan élünk a mindennapokban. Bár sok esetben gyógyszeres kezelésre is szükség lehet, a kutatások szerint természetes módszerekkel is támogatható a szervezet egyensúlya.