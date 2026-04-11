Íme Zelenszkij háborúja – hűtőkamionokkal szállították haza az 1000 elesett katona holttestét

Az orosz–ukrán háború újabb tragikus fejleménye, hogy a magyar hősi halottak száma már meghaladta a százat, miközben az ENSZ közreműködésével 1000 elesett ukrán katona holttestét szállították vissza az orosz ellenőrzés alatt álló területekről Kijevbe. A hűtőkamionokkal hazavitt holttestek azonosítása jelenleg is zajlik, a szakemberek orvosi és antropológiai vizsgálatokkal próbálják megállapítani az áldozatok személyazonosságát – írja a Blikk.

Újabb magyar hősi halott Kárpátalján – egyre több az áldozat

A hadifoglyokkal való bánásmódot koordináló központ konvoja egy lezárt sportcsarnokba hajtott be, ahol a hadsereg nyilvántartó osztályának munkatársai, orvosok és antropológusok dolgoznak a maradványok vizsgálatán. A családokat csak az azonosítás után értesítik, miközben több száz ukrán katonát továbbra is eltűntként tartanak nyilván. A helyzetet nehezíti, hogy sokakat akna-, bomba- vagy közvetlen dróntámadás ért, ezért az azonosítás gyakran rendkívül nehéz vagy szinte lehetetlen.

A veszteségek között egyre több magyar származású katona neve bukkan fel. A kárpátaljai családok számára különösen fájdalmas hír, hogy 2026. április 8-án a Donyeck megyei harcok során elesett Viktor Tafijcsuk, aki Ukrajna védelmében teljesített szolgálatot.

A 30 éves férfi a Rahói járásban található Koszivszka Poljana, vagyis Kaszómező lakója volt, és családjával együtt magyarnak vallotta magát. A parancsnoki jelentés szerint harci feladatai teljesítése közben vesztette életét. A tragédia mélyen megrázta a helyi közösséget, a gyászoló szülők terheinek enyhítésére pedig a temetés költségeit a község és a hadsereg vállalta magára.

A most visszaszállított 1000 elesett ukrán katona között is lehetnek magyar származású áldozatok, hiszen a beszámolók szerint a magyar dandár a legveszélyesebb frontszakaszokon is harcolt, és súlyos veszteségeket szenvedett el. Az ukrán katonák holttesteinek azonosítása ezért nemcsak adminisztratív, hanem emberi és közösségi szempontból is hatalmas jelentőségű.

Jelentős veszteségeket szenvedett az ukrán zászlóalj

Az orosz biztonsági szervek szerint jelentős veszteségeket szenvedett az ukrán hadsereg egyik drónos egysége Szumi területen. A beszámoló alapján az orosz légierő csapásokat hajtott végre Nova Szics térségében.