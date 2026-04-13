Jön az űrháború, döbbenetes dologra készül Ukrajna

Történelmi szint közelében a forint az euróval szemben

dmitrij peszkov

Itt van Moszkva válasza a magyar választás eredményére

A Kreml reagált a választások eredményére és az új kormány várható lépéseire.
A Magyarország előtt álló döntések nemcsak belpolitikai, hanem nemzetközi szinten is komoly hatással lehetnek, különösen az Ukrajna számára tervezett új hitel ügyében. A kérdés az, hogy az új magyar kormány folytatja-e a korábbi álláspontot, vagy változás jöhet.

Magyarország ukrajna hitel döntés
Magyarország döntése befolyásolhatja Ukrajna finanszírozását
Fotó: Sefa Karacan / Anadolu/AFP

A Kreml részéről Dmitrij Peszkov reagált a helyzetre, hangsúlyozva, hogy Oroszország nyitott a párbeszédre az új magyar vezetéssel. Mint mondta, tiszteletben tartják a magyar választók döntését, és pragmatikus együttműködésre törekednek Budapesttel.

A vita középpontjában az a mintegy 90 millió eurós támogatás áll, amelyet befagyasztott orosz vagyonok hozamából juttatnának Ukrajna számára.

Moszkva kivár, Budapest dönt

Peszkov szerint egyelőre türelemre van szükség, és meg kell várni, milyen stratégiát választ a magyar kormány. Hozzátette, Moszkva érdekelt a jó kapcsolatok fenntartásában, nemcsak Magyarországgal, hanem más európai országokkal is.

 

