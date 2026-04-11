Ez a hétköznapi anyag komoly veszélyt jelenthet a magzatra

Megdöbbentő felfedezést tettek a szakértők. Egy új kutatás szerint egy a mindennapokban használt vegyi anyag hatására sérülhet a magzat.
Egy új kutatás szerint egy mindennapi termékekben megtalálható vegyi anyag komoly hatással lehet a magzat arcának fejlődésére. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy még kis mennyiségben is növelheti bizonyos rendellenességek kockázatát – írja a DailyMail

A magzat egészségét veszélyezteti ez a hétköznapi anyag (A kép illusztráció.)
A vizsgálat középpontjában a perfluor-dekánsav (PFDA) állt, amely az úgynevezett „örök vegyi anyagok” közé tartozik. Ezek az anyagok rendkívül lassan bomlanak le, így hosszú ideig megmaradnak a környezetben és az emberi szervezetben is. A kutatás szerint a PFDA akár 10 százalékkal is növelheti az olyan fejlődési problémák esélyét, mint a kisebb szemek vagy az állkapocs rendellenességei. 

Hogyan hat a magzat fejlődésére? 

A kutatók kimutatták, hogy a PFDA megzavarja az úgynevezett retinsav (A-vitamin) működését, amely kulcsszerepet játszik a magzat arcának kialakulásában a terhesség korai szakaszában. Ez az anyag normál esetben segít szabályozni a sejtek fejlődését, azonban túl magas vagy túl alacsony szintje is problémákat okozhat. 

A PFDA blokkol egy fontos enzimet, amely a retinsav szintjét szabályozza, ráadásul csökkenti ennek az enzimnek a termelődését is. Ez kettős hatást eredményez, amely felboríthatja a fejlődési folyamatokat. Ennek következtében a magzat esetében megnőhet az arc- és koponyafejlődési rendellenességek kockázata. 

A szakértők szerint a legkritikusabb időszak a terhesség 4. és 10. hete között van. Ekkor alakul ki a magzat arca, szeme és állkapcsa, ezért ebben az időszakban különösen fontos az óvatosság.  

A PFDA és más hasonló anyagok számos hétköznapi termékben előfordulnak, például: 

  • tapadásmentes edényekben  
  • műanyag ételcsomagolásokban  
  • folt- és vízálló ruhákban  
  • szőnyegekben  
  • kozmetikumokban  

Ezek az anyagok a levegőbe és a háztartási porba is bekerülhetnek, így belélegezve vagy lenyelve juthatnak a szervezetbe. Ráadásul a PFDA akár évekig is megmaradhat a testben, így a felhalmozódás már a terhesség előtt elkezdődhet. 

Mit tehetünk a magzat védelmében? 

A szakértők szerint néhány egyszerű lépéssel csökkenthető a kockázat: 

  • friss ételek fogyasztása feldolgozott élelmiszerek helyett  
  • műanyag csomagolás kerülése  
  • víz szűrése  
  • étel melegítésének kerülése műanyagban  
  • vegyszerek és tisztítószerek használatának minimalizálása

Döbbenet: rejtélyes sejteket találtak a kismamák testében

Részletesen feltérképezték a méh és a méhlepény működését a várandósság idején. A vizsgálat során egy eddig ismeretlen sejttípust is azonosítottak, amely jelentős szerepet játszik az egészséges magzati fejlődés szempontjából elengedhetetlen vérellátás szabályozásában. A kutatásról további részleteket az Origo oldalán olvashat.

A marékszámra szedett pirulák helyett ez a valódi titok

A nők teste különleges táplálékigényekkel rendelkezik, amelyek az élet különböző szakaszaiban folyamatosan változnak. Éppen ezért a létfontosságú vitaminok nőknek elengedhetetlenek az optimális egészség megőrzéséhez. Ezek a mikroelemek támogatják a hormonális egyensúlyt, erősítik a csontokat és védik a sejtek épségét. Továbbá kulcsszerepet játszanak az energiatermelésben és az immunrendszer működésében.

 

