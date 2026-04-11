Ez a hétköznapi anyag komoly veszélyt jelenthet a magzatra

Egy új kutatás szerint egy mindennapi termékekben megtalálható vegyi anyag komoly hatással lehet a magzat arcának fejlődésére. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy még kis mennyiségben is növelheti bizonyos rendellenességek kockázatát – írja a DailyMail.

A magzat egészségét veszélyezteti ez a hétköznapi anyag

A vizsgálat középpontjában a perfluor-dekánsav (PFDA) állt, amely az úgynevezett „örök vegyi anyagok” közé tartozik. Ezek az anyagok rendkívül lassan bomlanak le, így hosszú ideig megmaradnak a környezetben és az emberi szervezetben is. A kutatás szerint a PFDA akár 10 százalékkal is növelheti az olyan fejlődési problémák esélyét, mint a kisebb szemek vagy az állkapocs rendellenességei.

Hogyan hat a magzat fejlődésére?

A kutatók kimutatták, hogy a PFDA megzavarja az úgynevezett retinsav (A-vitamin) működését, amely kulcsszerepet játszik a magzat arcának kialakulásában a terhesség korai szakaszában. Ez az anyag normál esetben segít szabályozni a sejtek fejlődését, azonban túl magas vagy túl alacsony szintje is problémákat okozhat.

A PFDA blokkol egy fontos enzimet, amely a retinsav szintjét szabályozza, ráadásul csökkenti ennek az enzimnek a termelődését is. Ez kettős hatást eredményez, amely felboríthatja a fejlődési folyamatokat. Ennek következtében a magzat esetében megnőhet az arc- és koponyafejlődési rendellenességek kockázata.

A szakértők szerint a legkritikusabb időszak a terhesség 4. és 10. hete között van. Ekkor alakul ki a magzat arca, szeme és állkapcsa, ezért ebben az időszakban különösen fontos az óvatosság.

A PFDA és más hasonló anyagok számos hétköznapi termékben előfordulnak, például:

tapadásmentes edényekben

műanyag ételcsomagolásokban

folt- és vízálló ruhákban

szőnyegekben

kozmetikumokban

Ezek az anyagok a levegőbe és a háztartási porba is bekerülhetnek, így belélegezve vagy lenyelve juthatnak a szervezetbe. Ráadásul a PFDA akár évekig is megmaradhat a testben, így a felhalmozódás már a terhesség előtt elkezdődhet.

Mit tehetünk a magzat védelmében?

A szakértők szerint néhány egyszerű lépéssel csökkenthető a kockázat:

friss ételek fogyasztása feldolgozott élelmiszerek helyett

műanyag csomagolás kerülése

víz szűrése

étel melegítésének kerülése műanyagban

vegyszerek és tisztítószerek használatának minimalizálása

