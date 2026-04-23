Sár- és gyorsételfüggő majmok – különös jelenségre derült fény

A Gibraltáron élő berber makákó csoportok körében egyre látványosabb a turisták hatása: a majmok táplálkozása és viselkedése is megváltozott. Bár a helyi hatóságok biztosítanak számukra természetes élelmet, a gibraltári majmok gyakran jutnak hozzá magas cukor- és sótartalmú gyorsételekhez. A megfigyelések szerint ez nemcsak az étrendjüket, hanem az egészségüket és a mindennapi szokásaikat is befolyásolja - tájékoztat a The Guardian.
Miért esznek sarat a gibraltári majmok?
A kutatások szerint a makákók – különösen azok, amelyek gyakran találkoznak turistákkal – szándékosan fogyasztanak talajt. Ezt a jelenséget geofágiának nevezik. A feltételezések szerint a berber makákó így próbálja ellensúlyozni a gyorsétel okozta emésztési problémákat. A talajban található ásványi anyagok és mikroorganizmusok segíthetnek helyreállítani a bélrendszer egyensúlyát, így csökkentve a gyomorpanaszokat.
Hogyan hat a gyorsétel a majmok egészségére?
A gyorsétel jelentős hatással van a majmok egészségére. A magas cukor-, zsír- és sótartalom felboríthatja az emésztőrendszer működését, és negatívan befolyásolhatja a mikrobiom összetételét. A kutatók megfigyelték, hogy a gibraltári majmok étrendjének jelentős része már turistáktól származó ételekből áll, ami hosszú távon egészségügyi kockázatokat jelenthet.
Veszélyes-e a turisták által adott étel a majmok számára?
A turisták által adott étel komoly kockázatot jelent. A természetes étrendhez szokott majmok szervezete nem képes megfelelően feldolgozni a feldolgozott élelmiszereket. Emellett a helytelen etetés hozzászoktatja az állatokat az emberi jelenléthez, ami növeli a konfliktusok és sérülések esélyét is. A szakértők ezért egyértelműen azt javasolják, hogy a látogatók ne etessék a majmokat.
Sikolyok és pánik: turistákra rontott 100 megzavarodott majom – videó
A kínai Guiyang városában, a Qianlingshan Parkban egy hegyoldalon hirtelen lezúduló állatsereg rémisztette halálra a turistákat. A döbbent látogatók arra lettek figyelmesek, hogy minden majom egyszerre kezd rohanni feléjük, mintha valami láthatatlan veszély elől menekülnének.
Majmok támadták rá a híres influenszerre – kórház lett a vége
Thaiföldi nyaralása közben érte támadás az ismert német influenszert Krabi térségében. A majomtámadás során több állat rátámadt, egyikük a bal vádlijába harapott, ami miatt később kórházi kezelésre volt szükség.