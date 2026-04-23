Sár- és gyorsételfüggő majmok – különös jelenségre derült fény

A Gibraltáron élő berber makákó csoportok körében egyre látványosabb a turisták hatása: a majmok táplálkozása és viselkedése is megváltozott. Bár a helyi hatóságok biztosítanak számukra természetes élelmet, a gibraltári majmok gyakran jutnak hozzá magas cukor- és sótartalmú gyorsételekhez. A megfigyelések szerint ez nemcsak az étrendjüket, hanem az egészségüket és a mindennapi szokásaikat is befolyásolja - tájékoztat a The Guardian.

A gibraltári majmok viselkedése a gyorsétel hatására változik

Fotó: ERIC BERACASSAT / Hans Lucas

Miért esznek sarat a gibraltári majmok?

A kutatások szerint a makákók – különösen azok, amelyek gyakran találkoznak turistákkal – szándékosan fogyasztanak talajt. Ezt a jelenséget geofágiának nevezik. A feltételezések szerint a berber makákó így próbálja ellensúlyozni a gyorsétel okozta emésztési problémákat. A talajban található ásványi anyagok és mikroorganizmusok segíthetnek helyreállítani a bélrendszer egyensúlyát, így csökkentve a gyomorpanaszokat.

Hogyan hat a gyorsétel a majmok egészségére?

A gyorsétel jelentős hatással van a majmok egészségére. A magas cukor-, zsír- és sótartalom felboríthatja az emésztőrendszer működését, és negatívan befolyásolhatja a mikrobiom összetételét. A kutatók megfigyelték, hogy a gibraltári majmok étrendjének jelentős része már turistáktól származó ételekből áll, ami hosszú távon egészségügyi kockázatokat jelenthet.

Los macacos de Gibraltar comen tierra para compensar la indigestión que les produce la comida basura de los turistas



Veszélyes-e a turisták által adott étel a majmok számára?

A turisták által adott étel komoly kockázatot jelent. A természetes étrendhez szokott majmok szervezete nem képes megfelelően feldolgozni a feldolgozott élelmiszereket. Emellett a helytelen etetés hozzászoktatja az állatokat az emberi jelenléthez, ami növeli a konfliktusok és sérülések esélyét is. A szakértők ezért egyértelműen azt javasolják, hogy a látogatók ne etessék a majmokat.