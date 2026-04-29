Ezek a bőrelváltozások veszélyes betegséget jelezhetnek – sokan nem veszik észre

Sokáig észrevétlen maradhat egy súlyos betegség, miközben a szervezet már figyelmeztető jeleket küld. A májzsugor gyakran csak akkor okoz egyértelmű tüneteket, amikor már előrehaladott állapotban van, ezért különösen fontos a korai jelek felismerése. A bőrelváltozások és általános panaszok sokszor már időben árulkodhatnak a problémáról.
A májzsugor egy krónikus májbetegség, amely során a májszövet fokozatosan hegesedik és elveszíti működőképességét. A betegség hátterében állhat tartós alkoholfogyasztás, vírusos fertőzés vagy anyagcserezavar is. A máj kulcsszerepet játszik a méregtelenítésben és az anyagcserében, így károsodása az egész szervezetre hatással van - tájékoztat a FIT BOOK.

A májzsugor tünetei gyakran a bőrön jelennek meg először - Képünk illusztráció
Fotó: Pexels

Milyen bőrtünetei vannak a májzsugornak?

A májbetegség gyakran a bőrön is látható jeleket hagy. Ezek a bőrelváltozások segíthetnek felismerni a problémát:

  • sárgás bőrszín és szemfehérje (sárgaság);
  • pókhálószerű értágulatok (spider naevi);
  • vörös tenyér és talp;
  • erősen kirajzolódó hasi vénák;
  • viszketés (gyakran tartós és zavaró);
  • sima, fényes, vörös ajkak és nyelv.

Ezek a tünetek arra utalnak, hogy a máj nem tudja megfelelően lebontani a különböző anyagokat.

Mikor válik életveszélyessé a májzsugor?

A betegség akkor válik igazán veszélyessé, amikor a máj már nem képes ellátni alapvető funkcióit. Ilyenkor alakulhat ki májelégtelenség, súlyos vérzés vagy idegrendszeri zavar. A szövődmények, például a nyelőcső-visszér vérzése vagy az agyműködés zavara, akár rövid időn belül életveszélyes állapotot idézhetnek elő.

Mik a májzsugor korai jelei?

A májzsugor tünetei kezdetben könnyen összetéveszthetők más problémákkal:

  • fáradtság és gyengeség;
  • étvágytalanság;
  • indokolatlan fogyás;
  • hányinger, hányás;
  • enyhe hasi diszkomfort a jobb oldalon;
  • általános rossz közérzet.

Ezek a jelek gyakran nem tűnnek súlyosnak, ezért sokan figyelmen kívül hagyják őket.

Mik a májzsugor késői jelei?

Előrehaladott állapotban már egyértelműbb és súlyosabb tünetek jelentkeznek:

  • sárgaság (bőr és szem besárgulása);
  • hasvízkór (megnövekedett haskörfogat);
  • lábdagadás;
  • vérzékenység;
  • zavartság, memóriazavar;
  • erős viszketés;
  • hormonális zavarok.

Ezek már komoly májkárosodásra utalnak, és azonnali orvosi kivizsgálást igényelnek.

Mit jelent a sárgaság és mikor veszélyes?

A sárgaság a bőr és a szem sárgás elszíneződése, amely a bilirubin nevű anyag felhalmozódása miatt alakul ki. Ez annak a jele, hogy a máj nem tudja megfelelően feldolgozni és kiválasztani ezt az anyagot. Ha a sárgaság hirtelen jelenik meg vagy súlyosbodik, az komoly májbetegségre utalhat, és azonnali orvosi vizsgálat szükséges.

Beteg a mája? Ez a hétköznapi gyümölcs segíthet

Egy új klinikai kutatás azt vizsgálta, miként hat a napi gyümölcsevés az anyagcserénkre. A szakemberek arra keresték a választ, hogy a zsírmáj betegségben szenvedőknél milyen hatást ér el a rendszeres narancsfogyasztás. A tapasztalatok szerint a gyümölcs hatására kedvező irányba mozdulhat el a vérzsírok szintje.

 

