Ezek a bőrelváltozások veszélyes betegséget jelezhetnek – sokan nem veszik észre

A májzsugor egy krónikus májbetegség, amely során a májszövet fokozatosan hegesedik és elveszíti működőképességét. A betegség hátterében állhat tartós alkoholfogyasztás, vírusos fertőzés vagy anyagcserezavar is. A máj kulcsszerepet játszik a méregtelenítésben és az anyagcserében, így károsodása az egész szervezetre hatással van - tájékoztat a FIT BOOK.
Milyen bőrtünetei vannak a májzsugornak?
A májbetegség gyakran a bőrön is látható jeleket hagy. Ezek a bőrelváltozások segíthetnek felismerni a problémát:
- sárgás bőrszín és szemfehérje (sárgaság);
- pókhálószerű értágulatok (spider naevi);
- vörös tenyér és talp;
- erősen kirajzolódó hasi vénák;
- viszketés (gyakran tartós és zavaró);
- sima, fényes, vörös ajkak és nyelv.
Ezek a tünetek arra utalnak, hogy a máj nem tudja megfelelően lebontani a különböző anyagokat.
Mikor válik életveszélyessé a májzsugor?
A betegség akkor válik igazán veszélyessé, amikor a máj már nem képes ellátni alapvető funkcióit. Ilyenkor alakulhat ki májelégtelenség, súlyos vérzés vagy idegrendszeri zavar. A szövődmények, például a nyelőcső-visszér vérzése vagy az agyműködés zavara, akár rövid időn belül életveszélyes állapotot idézhetnek elő.
Mik a májzsugor korai jelei?
A májzsugor tünetei kezdetben könnyen összetéveszthetők más problémákkal:
- fáradtság és gyengeség;
- étvágytalanság;
- indokolatlan fogyás;
- hányinger, hányás;
- enyhe hasi diszkomfort a jobb oldalon;
- általános rossz közérzet.
Ezek a jelek gyakran nem tűnnek súlyosnak, ezért sokan figyelmen kívül hagyják őket.
Mik a májzsugor késői jelei?
Előrehaladott állapotban már egyértelműbb és súlyosabb tünetek jelentkeznek:
- sárgaság (bőr és szem besárgulása);
- hasvízkór (megnövekedett haskörfogat);
- lábdagadás;
- vérzékenység;
- zavartság, memóriazavar;
- erős viszketés;
- hormonális zavarok.
Ezek már komoly májkárosodásra utalnak, és azonnali orvosi kivizsgálást igényelnek.
Beteg a mája? Ez a hétköznapi gyümölcs segíthet
Egy új klinikai kutatás azt vizsgálta, miként hat a napi gyümölcsevés az anyagcserénkre. A szakemberek arra keresték a választ, hogy a zsírmáj betegségben szenvedőknél milyen hatást ér el a rendszeres narancsfogyasztás. A tapasztalatok szerint a gyümölcs hatására kedvező irányba mozdulhat el a vérzsírok szintje.
Mit jelent a sárgaság és mikor veszélyes?
A sárgaság a bőr és a szem sárgás elszíneződése, amely a bilirubin nevű anyag felhalmozódása miatt alakul ki. Ez annak a jele, hogy a máj nem tudja megfelelően feldolgozni és kiválasztani ezt az anyagot. Ha a sárgaság hirtelen jelenik meg vagy súlyosbodik, az komoly májbetegségre utalhat, és azonnali orvosi vizsgálat szükséges.