Ezek a bőrelváltozások veszélyes betegséget jelezhetnek – sokan nem veszik észre

A májzsugor egy krónikus májbetegség, amely során a májszövet fokozatosan hegesedik és elveszíti működőképességét. A betegség hátterében állhat tartós alkoholfogyasztás, vírusos fertőzés vagy anyagcserezavar is. A máj kulcsszerepet játszik a méregtelenítésben és az anyagcserében, így károsodása az egész szervezetre hatással van - tájékoztat a FIT BOOK.

A májzsugor tünetei gyakran a bőrön jelennek meg először

Milyen bőrtünetei vannak a májzsugornak?

A májbetegség gyakran a bőrön is látható jeleket hagy. Ezek a bőrelváltozások segíthetnek felismerni a problémát:

sárgás bőrszín és szemfehérje (sárgaság);

pókhálószerű értágulatok (spider naevi);

vörös tenyér és talp;

erősen kirajzolódó hasi vénák;

viszketés (gyakran tartós és zavaró);

sima, fényes, vörös ajkak és nyelv.

Ezek a tünetek arra utalnak, hogy a máj nem tudja megfelelően lebontani a különböző anyagokat.

Mikor válik életveszélyessé a májzsugor?

A betegség akkor válik igazán veszélyessé, amikor a máj már nem képes ellátni alapvető funkcióit. Ilyenkor alakulhat ki májelégtelenség, súlyos vérzés vagy idegrendszeri zavar. A szövődmények, például a nyelőcső-visszér vérzése vagy az agyműködés zavara, akár rövid időn belül életveszélyes állapotot idézhetnek elő.

Mik a májzsugor korai jelei?

A májzsugor tünetei kezdetben könnyen összetéveszthetők más problémákkal:

fáradtság és gyengeség;

étvágytalanság;

indokolatlan fogyás;

hányinger, hányás;

enyhe hasi diszkomfort a jobb oldalon;

általános rossz közérzet.

Ezek a jelek gyakran nem tűnnek súlyosnak, ezért sokan figyelmen kívül hagyják őket.

Mik a májzsugor késői jelei?

Előrehaladott állapotban már egyértelműbb és súlyosabb tünetek jelentkeznek:

sárgaság (bőr és szem besárgulása);

hasvízkór (megnövekedett haskörfogat);

lábdagadás;

vérzékenység;

zavartság, memóriazavar;

erős viszketés;

hormonális zavarok.

Ezek már komoly májkárosodásra utalnak, és azonnali orvosi kivizsgálást igényelnek.

