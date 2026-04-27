Óriási orosz leégés Afrikában – lelőtt helikopter, visszavonuló katonák, teljes káosz

A hivatalos közlés szerint a Mali területén működő orosz Afrikai Hadtest és a mali kormányerők kivonultak Kidal városából, miután fegyveres, kormányellenes csoportok támadást indítottak a térségben. A döntést a mali vezetés és az orosz fél közösen hozta meg – írja Nasztojascsije Vremja.
A közlemény szerint az egységek ugyan elhagyták a térséget, de továbbra is folytatják harci feladataikat, miközben a biztonsági helyzet rendkívül feszült maradt. A Kidal térségéből történő orosz kivonulás komoly stratégiai változást jelezhet a régióban.
Súlyos támadások és növekvő instabilitás
A visszavonulást megelőzően összehangolt támadás érte az ország több pontját, köztük a fővárost, Bamakót is. A harcok során egy orosz katonai helikoptert is lelőttek – nem hivatalos információk szerint a fedélzeten tartózkodók életüket vesztették.
A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy életét vesztette Mali védelmi minisztere is egy robbanásban. Elemzők szerint ő kulcsszerepet játszott az ország és az orosz erők közötti együttműködésben.
A háttérben több fegyveres csoport állhat, köztük dzsihadista szervezetek és szeparatista erők, amelyek évek óta destabilizálják az országot. Mali már több mint egy évtizede küzd a terrorizmus és a belső konfliktusok ellen, a helyzet pedig továbbra sem stabilizálódott.
