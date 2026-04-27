Óriási orosz leégés Afrikában – lelőtt helikopter, visszavonuló katonák, teljes káosz

A hivatalos közlés szerint a Mali területén működő orosz Afrikai Hadtest és a mali kormányerők kivonultak Kidal városából, miután fegyveres, kormányellenes csoportok támadást indítottak a térségben. A döntést a mali vezetés és az orosz fél közösen hozta meg – írja Nasztojascsije Vremja.

Mali: visszavonultak az orosz erők Kidalból a támadások után

A közlemény szerint az egységek ugyan elhagyták a térséget, de továbbra is folytatják harci feladataikat, miközben a biztonsági helyzet rendkívül feszült maradt. A Kidal térségéből történő orosz kivonulás komoly stratégiai változást jelezhet a régióban.

Communiqué N°2026-002 par lequel le Gouvernement de la Transition annonce, avec un profond regret, le décès tragique du Général de Corps d’Armée Sadio CAMARA, Ministre d’État, Ministre de la Défense et des Anciens Combattants, suite aux évènements terroristes du 25 avril 2026.… pic.twitter.com/qIWF3CNE1O — Ministère des Affaires étrangères du Mali (@MaliMaeci) April 26, 2026

Súlyos támadások és növekvő instabilitás

A visszavonulást megelőzően összehangolt támadás érte az ország több pontját, köztük a fővárost, Bamakót is. A harcok során egy orosz katonai helikoptert is lelőttek – nem hivatalos információk szerint a fedélzeten tartózkodók életüket vesztették.

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy életét vesztette Mali védelmi minisztere is egy robbanásban. Elemzők szerint ő kulcsszerepet játszott az ország és az orosz erők közötti együttműködésben.

A háttérben több fegyveres csoport állhat, köztük dzsihadista szervezetek és szeparatista erők, amelyek évek óta destabilizálják az országot. Mali már több mint egy évtizede küzd a terrorizmus és a belső konfliktusok ellen, a helyzet pedig továbbra sem stabilizálódott.

