Alattomos párkapcsolati manipuláció, amit sokan észre sem vesznek

A „dry begging” lényege, hogy valaki nem mondja ki egyenesen, mit szeretne, hanem csak céloz rá. Ahelyett, hogy világosan megfogalmazná az igényét – például hogy több segítséget szeretne a házimunkában –, inkább odaszúr egy félmondatot: „Persze, majd én megcsinálok mindent”. Az ilyen kijelentések mögött valós igények húzódnak meg, ám mivel ezek nincsenek nyíltan kimondva, a másik fél gyakran csak találgatni tud. Márpedig az effajta manipuláció hosszú távon akár tönkre is tehet egy kapcsolatot, írja a Huffpost.

A manipuláció könnyen nyomásgyarkorlássá válhat

Ez a kommunikációs forma könnyen érzelmi nyomásgyakorlássá válhat. A burkolt megjegyzések ugyanis bűntudatot kelthetnek a partnerben, aki úgy érezheti, hogy kötelessége lenne megfelelni az elvárásoknak – még akkor is, ha azokat senki nem mondta ki egyértelműen. Így előfordulhat, hogy valaki olyan dolgokba is belemegy, amelyekhez valójában nincs kedve, pusztán azért, hogy elkerülje a konfliktust vagy a másik csalódottságát.

A szakértők szerint különösen problémássá akkor válik a helyzet, ha ez a viselkedés rendszeressé válik. Alkalmanként mindenkivel előfordulhat, hogy nem meri egyenesen megfogalmazni a kérését, ám ha valaki következetesen indirekt módon kommunikál, az már a felelősség áthárítását is jelentheti.

Ilyenkor az illető mintha elvárná, hogy a másik „kitalálja”, mire van szüksége, és ha ez nem történik meg, könnyen sértődés vagy konfliktus alakul ki.

Az indirekt kérés félreértésekhez vezethet

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy aki „dry beggingel”, gyakran úgy érzi, már világosan jelezte az igényeit. A partner viszont ezt sokszor nem így érzékeli, ami félreértésekhez és növekvő feszültséghez vezet. Az egyik fél csalódott lesz, mert nem kapta meg, amit szeretett volna, a másik pedig értetlenül áll a helyzet előtt, hiszen számára nem hangzott el konkrét kérés.

Hogy miért választják sokan mégis ezt az utat? A háttérben gyakran a visszautasítástól való félelem, bizonytalanság vagy korábban tanult minták állnak. Sokak számára egyszerűen nehezebb nyíltan kimondani, mire van szükségük, mert attól tartanak, hogy túl sokat kérnek, vagy elutasítják őket. Az indirekt kommunikáció így egyfajta „biztonságosabbnak” tűnő megoldás, még ha hosszú távon nem is működik.