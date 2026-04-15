Tragikus körülmények között halt meg a zenész, akit Madonna ikonikus klipje tett világhírűvé

A halál okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra, de ismert volt, hogy Marcos Loya egészségi állapota az elmúlt két évben jelentősen leromlott. Olyannyira, hogy 2024 áprilisában egy nagyszabású jótékonysági koncertet is szerveztek számára, ahol zenészek, színészek és rajongók fogtak össze, hogy segítsenek fedezni orvosi költségeit. A tavaly szeptemberi születésnapján készült fotók tanúsága szerint már kerekesszékbe kényszerült, és nagyon legyengült állapotban volt – írja a Mirror.

Madonna egyik legikonikusabb klipjében szerepelt Marcos Loya oldalán

Marcos Loya élete tragikusan alakult: világhírből hajléktalanságba zuhant

A szomorú hírt Matthew Rettenmund, a Pop Star! magazin alapítója jelentette be közösségi oldalán. Egykori kollégák és rajongók azonnal búcsúzni kezdtek a művésztől.

Loya korábban maga mesélte el, hogyan kapta meg a szerepet Madonna legendás klipjében. Elmondása szerint eredetileg idősebb karaktert kerestek, majd irányt váltottak, és végül rá esett a választás. Egy személyes találkozás során még együtt is zenéltek, ami végleg meggyőzte az énekesnőt.

A halálhír után sorra érkeztek a megrendült üzenetek. Barátai és tisztelői egy kivételes tehetségként emlékeznek rá, aki sokat szenvedett élete utolsó éveiben, de zenéje örökre fennmarad.

Mesteri zenész volt, hatalmas ajándék a zeneiparnak”

– írta egyik ismerőse. Egy másik búcsúzó szerint:

Sokat szenvedett, de most végre békére lelt.”

Marcos Loya neve ugyan sokak számára elsősorban a legendás klip kapcsán marad meg, de pályafutása jóval több volt ennél, tragikus sorsa pedig megrázta a rajongókat világszerte.

