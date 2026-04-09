Minden idők egyik legdurvább drogfogása: 48 tonna marihuána került elő

2026. április 8-án Rio de Janeiróban, a Complexo da Maré nevű nyomornegyedben csaptak le a hatóságok, ahol összesen 48 tonna marihuána került elő egy elrejtett bunkerben. A rejtekhelyet a Hulk nevű rendőrkutya szúrta ki egy rutinszerű művelet közben, a brazil rendőrség szerint pedig ez minden idők legnagyobb ilyen jellegű fogása az országban.
A kutya vezette nyomra a rendőröket
A beszámolók szerint Hulk egy elhagyott víztartály alatt jelzett, itt találták meg a hatóságok a droggal teli bunkert.
Az elszállítás öt órán át tartott, négy teherautóra volt szükség, a művelet közben pedig lövöldözés is kitört, melynek egyik elkövetőjét őrizetbe vették.
Rekordot döntött a marihuánafogás
A most lefoglalt 48 tonna marihuána meghaladta a korábbi brazil rekordot is.
2021-ben 36,5 tonnát foglaltak le Mato Grosso do Sul államban. A mostani akcióban 250 katonai rendőr vett részt, és a drog mellett öt puskát, négy pisztolyt, valamint 26 lopott járművet is lefoglaltak. A rendőrség szerint a fogás súlyos anyagi csapást jelenthet az érintett bűnszervezetnek – számolt be az esetről a CBS News.
