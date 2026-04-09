Minden idők egyik legdurvább drogfogása: 48 tonna marihuána került elő

Megdöbbentő drogfogásról számoltak be Brazíliából: a rendőrség rekordmennyiségű kábítószert talált Rio de Janeiróban egy nyomornegyedben. A marihuána miatt indított akció során végül 48 tonna drogot foglaltak le, a rejtekhelyre pedig egy szolgálati kutya vezette rá az egyenruhásokat.
2026. április 8-án Rio de Janeiróban, a Complexo da Maré nevű nyomornegyedben csaptak le a hatóságok, ahol összesen 48 tonna marihuána került elő egy elrejtett bunkerben. A rejtekhelyet a Hulk nevű rendőrkutya szúrta ki egy rutinszerű művelet közben, a brazil rendőrség szerint pedig ez minden idők legnagyobb ilyen jellegű fogása az országban.

Kábítószer-kereskedelem: Hulk, egy rendőrkutya, amely részt vett egy 48 tonna marihuána lefoglalását célzó akcióban, kábítószert tartalmazó csomagok előtt pózol a Rio de Janeirói Rendőrségnél, Brazíliában, 2026. április 8-án - Hulk, a police dog that took part in an operation in which 48 tons of marijuana were seized, poses in front of packages containing the drug at the City of Police in Rio de Janeiro, Brazil on April 8, 2026. During the operation in the Complexo da Mare, a large complex of favelas in the north of the city, a dog named Hulk indicated there was something suspicious under an abandoned water tank. An officer "discovered a bunker inside where this entire quantity of drugs had been hidden," said Lieutenant Colonel Luciano Pedro, commander of the Canine Operations Battalion. (Photo by Pablo PORCIUNCULA / AFP)
Fotó: PABLO PORCIUNCULA / AFP

A kutya vezette nyomra a rendőröket

A beszámolók szerint Hulk egy elhagyott víztartály alatt jelzett, itt találták meg a hatóságok a droggal teli bunkert. 

Az elszállítás öt órán át tartott, négy teherautóra volt szükség, a művelet közben pedig lövöldözés is kitört, melynek egyik elkövetőjét őrizetbe vették.

Rekordot döntött a marihuánafogás

A most lefoglalt 48 tonna marihuána meghaladta a korábbi brazil rekordot is. 

2021-ben 36,5 tonnát foglaltak le Mato Grosso do Sul államban. A mostani akcióban 250 katonai rendőr vett részt, és a drog mellett öt puskát, négy pisztolyt, valamint 26 lopott járművet is lefoglaltak. A rendőrség szerint a fogás súlyos anyagi csapást jelenthet az érintett bűnszervezetnek – számolt be az esetről a CBS News.

