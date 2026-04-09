Gyászol a művészvilág: meghalt a Winnetou legendás sztárja

Szerdán, 95 éves korában meghalt Párizsban a világszerte ismert művész. Mario Adorf több mint hat évtizedes pályafutása alatt csaknem kétszáz filmben és televíziós sorozatban szerepelt. A német színész a Winnetou, a Lola, a Bádogdob, a Fantaghiro és a Legyetek jók, ha tudtok című alkotásokból is ismert volt, és olyan nevekkel dolgozott együtt, mint Anthony Quinn vagy Rainer Werner Fassbinder.

(FILES) German actor and protagonist of the film Mario Adorf poses for photographers during a photocall for the film "It Could Have Been Worse  Mario Adorf" (Es haette schlimmer kommen koennen - Mario Adorf) at the 69th Berlinale film festival on February 12, 2019 in Berlin. Actor Mario Adorf has died at the age of 95 on April 8, 2026, his longtime manager Michael Stark announced on April 9, 2026. He passed away in his sleep in his apartment in Paris on Wednesday after a short illness, he said. (Photo by Tobias SCHWARZ / AFP)
Mario Adorf Fotó: TOBIAS SCHWARZ / AFP

Elhunyt szerdán 95 éves korában Párizsban Mario Adorf német színész, akit többek között a Winnetou, a Lola vagy az Oscar-díjas Bádogdob című filmekből ismert a közönség - jelentette be publicistája, Michael Stark.

Mario Adorf több mint hat évtizedes pályafutása alatt kétszáz filmben és televíziós sorozatban játszott.

1930-ban született Zürichben, olasz származású apja sebész, német anyja radiológus volt. Színészi tanulmányait Münchenben végezte, majd az ötvenes évek közepétől elindult televíziós és filmes pályafutása.

A film világában a Nachts wenn der Teufel kam (1957) című Oscar-díjra is jelölt politikai thrillerrel ismerték meg a nevét. Robert Siodmak filmjében sorozatgyilkost alakított, és játékáért az új tehetségeknek járó német filmdíjat is elnyerte. Ezt követően is számos negatív hőst bíztak rá, európai westernekben, kém- és maffiafilmekben is szerepelt. Az 1963-as Winnetouban a gonosz Santer szerepét kapta, de a kultikus filmmel őt is szívébe zárta a közönség.

Olyan nemzetközileg elismert rendezőkkel dolgozott együtt, mint Robert Siodmak, Volker Schlöndorff, Wolgang Staudte, Michel Deville, Dino Risi, Peter Fleischmann, Billy Wilder, John Frankenheimer, Claude Chabrol vagy Rainer Werner Fassbinder, akivel 1981-ben a Lola című filmet forgatta.

Ő alakította Mussolinit az 1973-ban bemutatott Il delitto Matteotti című olasz filmben, valamint az apát Günter Grass A bádogdob című regényéből Schlöndorff rendezésében született alkotásában, amely 1980-ban a legjobb idegennyelvű film Oscarját is megkapta. A Pál utcai fiúkból a 2000-es évek elején készült tévésorozatban, amelyet Maurizio Zaccaro rendezett, Janó szerepét alakította.

A számos német és európai díjjal elismert Adorf televíziós sorozatokban is szerepelt, szinkronszínészként is dolgozott, továbbá öt regényt és egy memoárt is írt.

Feleségének közlése szerint rövid betegség után hunyt el.

 

 

