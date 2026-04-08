Matthew Perry családja azért könyörög, hogy örökre tartsák lakat alatt a „ketaminkirálynőt”

Matthew Perry mostohaanyja, Debbie Perry egy érzelmekkel teli, szívszorító nyilatkozatban fordult a kaliforniai bírósághoz. Szavai nem hagytak kétséget afelől, milyen pusztítást okozott a családban a színész halála, számolt be a BBC.

A fájdalom, amit okoztál, helyrehozhatatlan. Nincs öröm. Nincs fény. Ő nem jön vissza

– írta a nő, aki a családdal közösen azon az állásponton van, hogy a „ketaminkirálynőként” elhíresült Jasveen Sangha hidegvérrel, tudatosan sodorta végzetes útra a világsztárt.

Több évtized börtön várhat Matthew Perry dílerére

A nő akár 60 évnél is hosszabb börtönbüntetést kaphat, miután több vádpontban – köztük halált okozó kábítószer-terjesztésben – is bűnösnek vallotta magát. Bár a tárgyaláson bocsánatot kért, sokak szerint ez már túl késő.

Nincsenek kifogások arra, amit tettem

– mondta, de ez aligha enyhíti a család fájdalmát.

Luxusélet, halálos üzlet

A bíróságon elhangzottak szerint Sangha nem egyedül dolgozott: egy egész hálózat működött a háttérben, amely elképesztő összegekért adta el a drogot a színésznek. Dr. Salvador Plasencia például dollárezrekért értékesítette az anyagot, miközben cinikus üzenetekben gúnyolódott azon, mennyit hajlandó fizetni a sztár. A férfi négy rendbeli ketamin-terjesztést ismert be Perry részére, a halála előtti hetekből, amiért tavaly 30 hónap börtönbüntetésre ítélték.

Egy másik orvos, Mark Chavez szintén részt vett az ügyben – és már ő is megkapta büntetését, ő nyolc hónap otthoni őrizetet és három év felügyelt szabadlábra helyezést kapott.

Végzetes nap a jakuzziban

A tragédia 2023 októberében történt, amikor Matthew Perry-t eszméletlenül találták Los Angeles-i otthonában. A hivatalos jelentés szerint a halált a ketamin akut hatása okozta. A sokkoló részletek szerint a színész asszisztense több injekciót is beadott neki azon a napon – ezek közül legalább három közvetlenül hozzájárult a halálához.

Az ügy még sötétebb fordulatot vett, amikor kiderült: Sangha a tragédia után arra utasította egyik társát, hogy töröljenek minden üzenetet. Ez sokak szerint egyértelmű bizonyítéka annak, hogy tisztában volt tette súlyával.