Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Itt vannak a legfrissebb számok! Magyar Péter ezt nem teszi ki az ablakba

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 682,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -87,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 790,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -175,2 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Matthew Perry halála

Matthew Perry családja azért könyörög, hogy örökre tartsák lakat alatt a „ketaminkirálynőt”

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Újabb drámai fordulat rázta meg a világsztár halála körüli ügyet. Matthew Perry családja most már nem finomkodik – a lehető legsúlyosabb büntetést követeli azzal a nővel szemben, akit a tragédia egyik fő felelősének tart.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Matthew Perry halálaMatthew Perrybörtönbüntetésketaminbíróság

Matthew Perry mostohaanyja, Debbie Perry egy érzelmekkel teli, szívszorító nyilatkozatban fordult a kaliforniai bírósághoz. Szavai nem hagytak kétséget afelől, milyen pusztítást okozott a családban a színész halála, számolt be a BBC.

WEST HOLLYWOOD, CALIFORNIA - NOVEMBER 17: Matthew Perry attends the GQ Men of the Year Party 2022 at The West Hollywood EDITION on November 17, 2022 in West Hollywood, California.
Matthew Perry családja azt szeretné elérni, hogy sose engedjék szabadon az elhunyt színész dílerét – Fotó: PHILLIP FARAONE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A fájdalom, amit okoztál, helyrehozhatatlan. Nincs öröm. Nincs fény. Ő nem jön vissza

 – írta a nő, aki a családdal közösen azon az állásponton van, hogy a „ketaminkirálynőként” elhíresült Jasveen Sangha hidegvérrel, tudatosan sodorta végzetes útra a világsztárt.

Több évtized börtön várhat Matthew Perry dílerére

A nő akár 60 évnél is hosszabb börtönbüntetést kaphat, miután több vádpontban – köztük halált okozó kábítószer-terjesztésben – is bűnösnek vallotta magát. Bár a tárgyaláson bocsánatot kért, sokak szerint ez már túl késő.

Nincsenek kifogások arra, amit tettem

 – mondta, de ez aligha enyhíti a család fájdalmát.

Luxusélet, halálos üzlet

A bíróságon elhangzottak szerint Sangha nem egyedül dolgozott: egy egész hálózat működött a háttérben, amely elképesztő összegekért adta el a drogot a színésznek. Dr. Salvador Plasencia például dollárezrekért értékesítette az anyagot, miközben cinikus üzenetekben gúnyolódott azon, mennyit hajlandó fizetni a sztár. A férfi négy rendbeli ketamin-terjesztést ismert be Perry részére, a halála előtti hetekből, amiért tavaly 30 hónap börtönbüntetésre ítélték.

Egy másik orvos, Mark Chavez szintén részt vett az ügyben – és már ő is megkapta büntetését, ő nyolc hónap otthoni őrizetet és három év felügyelt szabadlábra helyezést kapott.

Végzetes nap a jakuzziban

A tragédia 2023 októberében történt, amikor Matthew Perry-t eszméletlenül találták Los Angeles-i otthonában. A hivatalos jelentés szerint a halált a ketamin akut hatása okozta. A sokkoló részletek szerint a színész asszisztense több injekciót is beadott neki azon a napon – ezek közül legalább három közvetlenül hozzájárult a halálához.

Az ügy még sötétebb fordulatot vett, amikor kiderült: Sangha a tragédia után arra utasította egyik társát, hogy töröljenek minden üzenetet. Ez sokak szerint egyértelmű bizonyítéka annak, hogy tisztában volt tette súlyával.

A következő napokban eldől, hogy a „ketaminkirálynő" milyen büntetést kap – de a család számára egy dolog biztos: semmilyen ítélet nem hozhatja vissza azt az embert, akit milliók szerettek világszerte.

