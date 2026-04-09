Súlyos büntetést kapott a Ketamin Királynő: az ő drogjai vezettek Matthew Perry halálához

A 42 éves Jasveen Sangha még tavaly vallotta be bűnösségét több vádpontban, köztük abban is, hogy olyan kábítószert értékesített, amely halált okozott, és amely végül Matthew Perryhez is eljuthatott. Az ügyészek szerint a nő észak-hollywoodi otthona valóságos „drogközpontként” működött, ahol tehetős és befolyásos ügyfeleknek árult különféle szereket – számolt be a BBC.

Mark Geragos (középen) és Alexandra Kazarian (jobbra), Jasveen Sangha védőügyvédei megérkeznek a Los Angeles-i bíróság épületéhez a Matthew Perry halála miatt indított per tárgyalására

A világszerte ismert színészt 2023 októberében találták holtan Los Angeles-i otthonában. A vizsgálatok megállapították, hogy halálát a ketamin akut hatása okozta. A szert orvosi körülmények között alkalmazzák altatóként, ugyanakkor hallucinogén hatása is van, és szigorú felügyelet mellett kellene használni.

A bíróságon a színész családtagjai is megszólaltak. Ahogy az Origo is megírta, a lehető legsúlyosabb büntetést követelték azzal a nővel szemben, akit a tragédia egyik fő felelősének tartanak.

Matthew Perry anyja hangsúlyozta: a vádlott „helyrehozhatatlan károkat” okozott, és a lehető legsúlyosabb büntetést kérte. A bíró végül úgy fogalmazott, hogy a nőnek felelnie kell tetteiért, és azt is kiemelte, hogy hosszú ideig nem mutatott megbánást.

Matthew Perry anyja, Suzanne Perry and Perry mostohaapja, Keith Morrison érkezik a bíróságra

A házkutatás során a hatóságok jelentős mennyiségű kábítószert találtak, köztük ketamint tartalmazó ampullákat, valamint más szereket is. A nyomozók szerint a nő éveken át árusította a drogokat.

Az ügyben több más érintett is bűnösnek vallotta magát, köztük orvosok és a színész egyik közeli segítője. A hatóságok szerint a szereplők kihasználták a színész függőségét, és ezzel közvetve hozzájárultak a halálához.

A bírósági eljárások egy része még nem zárult le, további ítéletek a következő hónapokban várhatók.

Korábban több mint két év börtönre ítélték azt a Los Angeles-i orvost, Salvador Plasenciát, aki ketaminnal látta el a Jóbarátok sztárját a halála előtti hetekben. A vádak szerint a 43 éves doktor kihasználta Matthew Perry függőségi problémáit.

