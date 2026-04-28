Elképesztő látvány! Medúzainvázió borította be a magyarok kedvenc üdülőhelyét

Valóságos medúzaszőnyeg borítja a Trieszti-öböl teljes területét, nemcsak a felszínen, hanem a mélyebb vízrétegekben is. A tgcom24 információi szerint a vízoszlop akár 20 méteres mélységig is tele van ezekkel az élőlényekkel. A jelenség nem teljesen új, de az utóbbi években egyre gyakrabban fordul elő, ami már a szakemberek figyelmét is felkeltette.

A medúzák tömegesen jelentek meg a Trieszti-öböl vizében - Fotó: LocalTeam/ Youtube

Miért okoznak problémát a medúzák?

A halászok számára a medúzák komoly gondot jelentenek. A hálók rövid idő alatt megtelnek velük, így a felszerelés használhatatlanná válik. Egyes esetekben még a csörlők sem bírják el a súlyt, ami anyagi károkat is okozhat. Emiatt több tucat halászhajó már napok óta nem tudja elhagyni a kikötőt - számol be a Rainews.

Bár a látvány sokakat vonz a partokra, a szakértők szerint a medúzák jelenléte csak átmeneti. Általában a széljárás – különösen a bóra – rövid időn belül elsodorja őket a partok közeléből. Emiatt a turisztikai szezon várhatóan nem kerül veszélybe.

A medúzák megjelenése tavasszal nem szokatlan jelenség. A mélyebb vizekben élő példányokat ilyenkor a szél és az áramlatok a felszín közelébe sodorják. A mostani esetben a Rhizostoma pulmo fajhoz tartozó egyedek lepték el a térséget, amelyeket gyakran „tüdőmedúzának” is neveznek.