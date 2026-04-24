Órákig tartott a mentés, fán rekedt egy medve – videó

Egy fekete medve okozott rendkívüli helyzetet az Egyesült Államokban, miután egy albanyi lakóövezetben fára mászott, és órákon keresztül nem tudott lejönni.

Biztonsági hálóval készültek a medve mentésére - Fotó: Youtube/ Sky News Australia

A New York Post információi szerint az állat hajnali 2 óra körül kapaszkodott fel a fára, amely alig volt magasabb egy közeli kétszintes háznál. Amikor napkelte után is ott maradt, a környéken élők értesítették a hatóságokat, és hamarosan nagy tömeg gyűlt össze a helyszínen.

A rendőrség a környezetvédelmi hatóság szakembereivel együtt úgy döntött, hogy altatólövedékkel nyugtatják meg az állatot, majd visszaszállítják természetes élőhelyére, a Catskill-hegységbe. A biztonság érdekében hálót és párnázott felületet helyeztek el a fa alatt.

Végül egy ág letört alatta, az állat pedig elvesztette egyensúlyát. Először egy alacsonyabb ágon akadt meg, majd néhány percig még kapaszkodott, mielőtt teljesen elkábult volna, és a kifeszített hálóba zuhant.

A szakemberek szerint az ilyen esetek a jövőben gyakoribbá válhatnak, mivel a téli hibernációs időszak végével a medvék egyre aktívabbá válnak, és gyakrabban jelennek meg lakott területek közelében.