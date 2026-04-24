Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Fontos

medve

Órákig tartott a mentés, fán rekedt egy medve – videó

26 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy amerikai városrészben órákon át tartó mentési akció zajlott egy fán rekedt állat miatt. A medvét végül altatólövedékkel nyugtatták meg, majd egy biztonsági hálóba zuhant.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy fekete medve okozott rendkívüli helyzetet az Egyesült Államokban, miután egy albanyi lakóövezetben fára mászott, és órákon keresztül nem tudott lejönni.

Biztonsági hálóval készültek a medve mentésére
Biztonsági hálóval készültek a medve mentésére - Fotó: Youtube/ Sky News Australia

A New York Post információi szerint az állat hajnali 2 óra körül kapaszkodott fel a fára, amely alig volt magasabb egy közeli kétszintes háznál. Amikor napkelte után is ott maradt, a környéken élők értesítették a hatóságokat, és hamarosan nagy tömeg gyűlt össze a helyszínen.

A rendőrség a környezetvédelmi hatóság szakembereivel együtt úgy döntött, hogy altatólövedékkel nyugtatják meg az állatot, majd visszaszállítják természetes élőhelyére, a Catskill-hegységbe. A biztonság érdekében hálót és párnázott felületet helyeztek el a fa alatt.

Az altatás beadása után azonban közel két órába telt, mire a szer teljesen hatni kezdett. Ezalatt a medve még magasabbra mászott, majd fokozatosan vált egyre bágyadtabbá.

Végül egy ág letört alatta, az állat pedig elvesztette egyensúlyát. Először egy alacsonyabb ágon akadt meg, majd néhány percig még kapaszkodott, mielőtt teljesen elkábult volna, és a kifeszített hálóba zuhant.

A szakemberek szerint az ilyen esetek a jövőben gyakoribbá válhatnak, mivel a téli hibernációs időszak végével a medvék egyre aktívabbá válnak, és gyakrabban jelennek meg lakott területek közelében.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!