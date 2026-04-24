Órákig tartott a mentés, fán rekedt egy medve – videó

Egy fekete medve okozott rendkívüli helyzetet az Egyesült Államokban, miután egy albanyi lakóövezetben fára mászott, és órákon keresztül nem tudott lejönni.
A New York Post információi szerint az állat hajnali 2 óra körül kapaszkodott fel a fára, amely alig volt magasabb egy közeli kétszintes háznál. Amikor napkelte után is ott maradt, a környéken élők értesítették a hatóságokat, és hamarosan nagy tömeg gyűlt össze a helyszínen.
A rendőrség a környezetvédelmi hatóság szakembereivel együtt úgy döntött, hogy altatólövedékkel nyugtatják meg az állatot, majd visszaszállítják természetes élőhelyére, a Catskill-hegységbe. A biztonság érdekében hálót és párnázott felületet helyeztek el a fa alatt.
Végül egy ág letört alatta, az állat pedig elvesztette egyensúlyát. Először egy alacsonyabb ágon akadt meg, majd néhány percig még kapaszkodott, mielőtt teljesen elkábult volna, és a kifeszített hálóba zuhant.
A szakemberek szerint az ilyen esetek a jövőben gyakoribbá válhatnak, mivel a téli hibernációs időszak végével a medvék egyre aktívabbá válnak, és gyakrabban jelennek meg lakott területek közelében.
A döbbenetes esetről videó is készült, ami villámgyorsan bejárta az internetet. A felvétel azt örökítette meg, hogy egy hatalmas fekete medve szó szerint megpróbált „meglógni" egy komplett kukáskonténerrel az Egyesült Államokban.
Hátborzongató jelenetet rögzítettek egy túra közben. A medvetámadás közeli pillanatok során egy turista az ösvényen nézett farkasszemet a vadállattal. A feszült találkozásról videó is készült, de szerencsére nem történt sérülés.
Az altatás beadása után azonban közel két órába telt, mire a szer teljesen hatni kezdett. Ezalatt a medve még magasabbra mászott, majd fokozatosan vált egyre bágyadtabbá.