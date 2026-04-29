medve

Gödörbe zuhant egy medve, létrával mentették ki – videó

A helyiek és rendőrök közös akcióban próbálták megmenteni az állatot. A medve életveszélyes helyzetbe került, miután egy szemétgödörbe zuhant Kínában.
Medve került életveszélyes helyzetbe Kína délnyugati részén, Szecsuan tartományban, miután egy négy méter mély szemétgödörbe zuhant. A medve többször is megpróbált kimászni, de a meredek és csúszós falak miatt minden kísérlete kudarcot vallott – írja a CGTN.

Medve zuhant egy szemétgödörbe Kínában – Fotó: Unsplash

Hogyan jutott ki a medve a szemétgödörből?

A medve mentése a szemétgödörből végül rendőrök és helyi falusiak összehangolt munkájával zajlott le Dege megyében. A hatóságok először a helyszín biztosításáról gondoskodtak: a közeli házak miatt a lakókat evakuálták, és kordont húztak a terület köré, hogy megelőzzék az esetleges veszélyhelyzetet. Ezt követően erős farönkökből ideiglenes létrát készítettek, amelyet leeresztettek a gödörbe. Az állat azonban pánikba esett, és az elsőként leengedett szerkezetet fellökte, így az mentési kísérlet nem járt sikerrel. 

A csapat nem adta fel: rövid időn belül egy második létrát is rögzítettek és ismét a gödörbe juttattak.

Ezúttal a medve már óvatosabban viselkedett. Tesztelte a szerkezet stabilitását, majd lassan, lépésről lépésre kapaszkodott felfelé, míg végül sikerült átmásznia a gödör peremén. Ezután azonnal visszafutott a közeli erdő sűrűjébe. A hatóságok feltételezése szerint az állat élelem után kutatva eshetett a mély gödörbe. Az eset után megelőző intézkedésként védőkerítést telepítettek a veszélyes nyílás köré, hogy hasonló baleset a jövőben ne fordulhasson elő.

Figyelmeztetés: újra medvét láttak Magyarországon

Lakossági bejelentés szerint egy nagytestű vadállatot észleltek Bogács külterületén. A medveészlelés miatt a környéken élőket fokozott óvatosságra intik, a hatóságok vizsgálják az esetet.

 

Órákig tartott a mentés, fán rekedt egy medve – videó

Egy amerikai városrészben órákon át tartó mentési akció zajlott egy fán rekedt állat miatt. A medvét végül altatólövedékkel nyugtatták meg, majd egy biztonsági hálóba zuhant.

 

 

