Gödörbe zuhant egy medve, létrával mentették ki – videó

Medve került életveszélyes helyzetbe Kína délnyugati részén, Szecsuan tartományban, miután egy négy méter mély szemétgödörbe zuhant. A medve többször is megpróbált kimászni, de a meredek és csúszós falak miatt minden kísérlete kudarcot vallott – írja a CGTN.

Hogyan jutott ki a medve a szemétgödörből?

A medve mentése a szemétgödörből végül rendőrök és helyi falusiak összehangolt munkájával zajlott le Dege megyében. A hatóságok először a helyszín biztosításáról gondoskodtak: a közeli házak miatt a lakókat evakuálták, és kordont húztak a terület köré, hogy megelőzzék az esetleges veszélyhelyzetet. Ezt követően erős farönkökből ideiglenes létrát készítettek, amelyet leeresztettek a gödörbe. Az állat azonban pánikba esett, és az elsőként leengedett szerkezetet fellökte, így az mentési kísérlet nem járt sikerrel.

A csapat nem adta fel: rövid időn belül egy második létrát is rögzítettek és ismét a gödörbe juttattak.

Ezúttal a medve már óvatosabban viselkedett. Tesztelte a szerkezet stabilitását, majd lassan, lépésről lépésre kapaszkodott felfelé, míg végül sikerült átmásznia a gödör peremén. Ezután azonnal visszafutott a közeli erdő sűrűjébe. A hatóságok feltételezése szerint az állat élelem után kutatva eshetett a mély gödörbe. Az eset után megelőző intézkedésként védőkerítést telepítettek a veszélyes nyílás köré, hogy hasonló baleset a jövőben ne fordulhasson elő.