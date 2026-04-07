Óriási jelenet: profi kukásként mozgatja a szemeteskonténert egy medve

A felvételt egy helyi tévécsatorna osztotta meg, és már több százezren látták. A jelenet a Connecticut állambeli Farmingtonban készült március 31-én – és amit a kamera rögzített, arra kevesen számítottak. A videón jól látszik, ahogy a medve két lábra áll, majd elképesztő erővel nekiáll tolni egy hatalmas ipari kukát. Nem egyszerűen belenéz vagy kiborítja – el akarja vinni magával. A konténer lassan, de biztosan megindul, és a ragadozó kitartóan tolja egészen az erdő széléig, számolt be az esetről a Patch.

Úgy bánik ez a medve a konténerrel, mintha született kukás lenne – Fotó: YouToube

Mi folyik itt? Egyre több a medve

A szakértők szerint a jelenség egyáltalán nem egyedi. Connecticutban már 2026 eleje óta több mint 700 medveészlelést jelentettek, ebből 41-et konkrétan Farmington környékén. Úgy tűnik, a vadállatok egyre bátrabbak, és egyre gyakrabban merészkednek be lakott területekre élelem után kutatva.

Bár a legtöbb esetben a medvék kerülik az embereket, az ilyen jelenetek aggodalomra adnak okot. Egy több száz kilós állat, amely képes egy egész kukát arrébb tolni, komoly veszélyt is jelenthet, ha sarokba szorítják.

A hatóságok arra kérik a lakosokat, hogy fokozottan figyeljenek: ne hagyjanak kint ételmaradékot, és zárják el a szemeteseket, mert ezek mágnesként vonzzák a vadállatokat.

