Nagy az esély egy nukleáris apokalipszisre – állítják az oroszok

Dmitrij Medvegyev szerint a nukleáris apokalipszis lehetősége valós, és ez sajnálatos.

Fotó: AFP

Medvegyev nukleáris apokalipszisről beszélt

„Gyakran a szememre vetik, hogy túl kemény retorikát használok, amikor nukleáris apokalipszisről beszélek, de sajnos ez valóban lehetséges” – mondta a „Znanie.Pervye maraton” elnevezésű ismeretterjesztő eseményen.