állattámadás

Halálos medvetámadás rázta meg Lengyelországot

Halálos medvetámadás történt Délkelet-Lengyelországban, ahol egy 58 éves nő vesztette életét egy erdős területen. A medvetámadás a hatóságok szerint rendkívül ritka, az ügy körülményeit jelenleg is vizsgálják.
A medvetámadás csütörtök délelőtt történt a lengyel–szlovák határ közelében, Plonna falu környékén. A riasztást az áldozat fia adta le, a nehezen megközelíthető helyszínre tűzoltók, mentők és rendőrök is érkeztek, de a nő olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy már nem tudtak rajta segíteni.

Medvetámadás történt Lengyelországban, egy 58 éves nő életét vesztette
Fotó: Suzanne Rushton / Unsplash

A medvetámadás Lengyelországban rendkívül ritka

A lengyel sajtó szerint felmerült, hogy egy anyamedve támadhatott, amely kölykeivel együtt mozgott a térségben. A hatóságok hivatalosan még vizsgálják a körülményeket, miközben a térségben élők régóta jelzik, hogy a barnamedvék egyre gyakrabban kerülnek veszélyesen közel az emberekhez.

Lengyelországban a barnamedvék szigorú védelem alatt állnak, és az ilyen halálos kimenetelű esetek rendkívül ritkák. A mostani tragédia ezért ismét ráirányíthatja a figyelmet a lakott területek közelében élő nagyvadak és az emberi biztonság kérdésére.

Tragédia a sétánál – kígyómarásba halt bele egy kutyus

Egy walesi kutyatartó arra figyelmezteti az állattulajdonosokat, hogy tavasszal fokozottan figyeljenek a szabadban, miután kutyája egy feltételezett viperamarás után elpusztult. A kígyótámadás ritka, de komoly következményekkel járhat, ezért a szakértők szerint különösen a nyílt, napos területeken érdemes óvatosnak lenni.

Rémálom a túraösvényen – 30 éve nem történt ilyen véres támadás

Ritka és tragikus eset történt Észak-Coloradóban, az Egyesült Államokban. Egy nőt holtan találtak egy népszerű túraútvonal közelében. A hatóságok szerint nagy valószínűséggel halálos pumatámadás történt. Amennyiben a vizsgálat ezt megerősíti, ez lenne az első ilyen eset Coloradóban közel három évtized után.

 

 

