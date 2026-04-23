Halálos medvetámadás rázta meg Lengyelországot

A medvetámadás csütörtök délelőtt történt a lengyel–szlovák határ közelében, Plonna falu környékén. A riasztást az áldozat fia adta le, a nehezen megközelíthető helyszínre tűzoltók, mentők és rendőrök is érkeztek, de a nő olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy már nem tudtak rajta segíteni.
A medvetámadás Lengyelországban rendkívül ritka
A lengyel sajtó szerint felmerült, hogy egy anyamedve támadhatott, amely kölykeivel együtt mozgott a térségben. A hatóságok hivatalosan még vizsgálják a körülményeket, miközben a térségben élők régóta jelzik, hogy a barnamedvék egyre gyakrabban kerülnek veszélyesen közel az emberekhez.
Lengyelországban a barnamedvék szigorú védelem alatt állnak, és az ilyen halálos kimenetelű esetek rendkívül ritkák. A mostani tragédia ezért ismét ráirányíthatja a figyelmet a lakott területek közelében élő nagyvadak és az emberi biztonság kérdésére.
