Halálos medvetámadás rázta meg Lengyelországot

A medvetámadás csütörtök délelőtt történt a lengyel–szlovák határ közelében, Plonna falu környékén. A riasztást az áldozat fia adta le, a nehezen megközelíthető helyszínre tűzoltók, mentők és rendőrök is érkeztek, de a nő olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy már nem tudtak rajta segíteni.

Medvetámadás történt Lengyelországban, egy 58 éves nő életét vesztette

A medvetámadás Lengyelországban rendkívül ritka

A lengyel sajtó szerint felmerült, hogy egy anyamedve támadhatott, amely kölykeivel együtt mozgott a térségben. A hatóságok hivatalosan még vizsgálják a körülményeket, miközben a térségben élők régóta jelzik, hogy a barnamedvék egyre gyakrabban kerülnek veszélyesen közel az emberekhez.

Lengyelországban a barnamedvék szigorú védelem alatt állnak, és az ilyen halálos kimenetelű esetek rendkívül ritkák. A mostani tragédia ezért ismét ráirányíthatja a figyelmet a lakott területek közelében élő nagyvadak és az emberi biztonság kérdésére.