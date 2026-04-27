Női holttestre bukkantak – brutálisan nő a medvetámadások száma

Egyre több riasztó eset borzolja a kedélyeket Japán északi részén. A szakértők szerint a medvetámadás kockázata is nőhet a tavaszi időszakban. A hatóságok figyelmeztetéseket adtak ki, miközben a lakosság egyre gyakrabban találkozik vadállatokkal lakott területeken.
A medvetámadás veszélye ismét középpontba került Japánban, miután a téli álomból felébredő állatok egyre gyakrabban jelennek meg városok közelében. A beszámolók szerint az idei észlelések száma már most meghaladja a tavalyi rekordév hasonló időszakát - tájékoztat a The Guradian.

A medvetámadások kockázata nő a tavaszi időszakban - Képünk illusztráció Fotó: Unsplash
Medvetámadások miatt figyelmeztetéseket adtak ki

Az ország északkeleti régióiban – különösen Iwate, Aomori és Fukushima térségében – több figyelmeztetést is kiadtak. Egy esetben egy nő holttestére bukkantak Iwate prefektúrában, nem sokkal azután, hogy egy rendőr megsérült egy közeli támadásban.

A hatóságokat több alkalommal is riasztották lakott övezetekbe, miután medvéket láttak lakóépületek, raktárak és vasútállomások közelében. Egy Fukusima prefektúrábeli településen például rendőrök üldöztek egy 100–120 kilogrammos állatot, amelyet végül egy vadász lőtt ki.

A jelenség hátterében részben az áll, hogy a tavalyi bükkmakktermés gyenge volt, így a medvék élelem után kutatva a települések felé vették az irányt. A szakértők szerint ugyanakkor idén jobb termés várható, ami csökkentheti az állatok mozgását az emberek közelében.

Ugyanakkor Shinsuke Koike, a Tokyo University of Agriculture and Technology szakértője arra figyelmeztetett: azok a medvék, amelyek korábban már bementek lakott területekre, megtanulhatták, hogy ott könnyen találnak élelmet. Emiatt a jövőben is fennállhat a veszély, hogy nem kerülik el az embereket.

Japánban az elmúlt évben rekordot döntött a medvetámadások száma: 238 esetet regisztráltak, amelyek közül 13 halálos kimenetelű volt. A legtöbb incidens az északkeleti Tóhoku régióban történt, és a szakértők attól tartanak, hogy az idei év is hasonlóan alakulhat.

Halálos medvetámadás rázta meg Lengyelországot

Halálos medvetámadás történt Délkelet-Lengyelországban, ahol egy 58 éves nő vesztette életét egy erdős területen. A medvetámadás a hatóságok szerint rendkívül ritka, az ügy körülményeit jelenleg is vizsgálják.

Hihetetlen: saját lábán ment haza a medvetámadás sérültje

Egy 64 éves férfit ért támadás vasárnap egy erdős területen, a romániai Vâlcea megyében. A medvetámadás után a sérült saját erejéből hazament, majd mintegy egy órával később értesítette a hatóságokat.

 

