Döbbenetes videón, ahogy egy medvét provokál a turista – megdöbbentő, mi lett a vége

Medvetámadás közeli jelenet alakult ki, amikor egy turista az ösvényen medvével találkozott az Egyesült Államokban. A feszült helyzetet videó is megörökítette, de végül senki sem sérült meg.

Videó a medvetámadásról: Egy turista provokálta az állatot Fotó: Facebook/Ben Babusis Photography

Egy túrázó ijesztő pillanatokat élt át Kaliforniában, amikor egy népszerű hegyi ösvényen testközelből találta magát szemben egy hatalmas medvével. Az eset Los Angeles közelében történt, és az egész jelenetet videóra is vették.

A felvételt a @benbabusis nevű Instagram-felhasználó osztotta meg vasárnap, a videó szerint a medve láthatóan ingerült volt, és nem viselte jól, hogy megzavarták a területén. A túrázó és az állat között rendkívül feszült helyzet alakult ki, a medve egy ponton meg is indult az ember felé, ami különösen rémisztővé tette a találkozást.

A videó gyorsan terjedni kezdett az interneten, mert jól mutatja, milyen kiszámíthatatlan és veszélyes lehet a vadon még egy népszerű turistaútvonalon is. A beszámolók szerint szerencsére senki sem sérült meg, és a túrázó végül épségben megúszta a találkozást.

Az eset ismét ráirányította a figyelmet arra, hogy a vadállatokkal való találkozás komoly veszélyt jelenthet, ezért a természetben mindig fokozott óvatosságra van szükség – írja a Fox News.

Ismert ember lett medvetámadás áldozata Erdélyben

Fiatal, fejlett állat, szép, fényes, fekete bundája volt, és sárga fogai. Így írta le a márciusi medvetámadás fenevadát a nagy magyar író, aki nem sikított, mert arra sem volt ideje.

Medvét láttak Mogyoródon – nem árt az óvatosság!

Budapesttől mindössze 20 kilométerre, Mogyoródon feltűnt egy medve. A település önkormányzata Facebookon közzétett közleményben hívta fel lakóinak figyelmét a veszélyre.