Egyetlen trükk, amivel a rossz fűszernövényből igazi ízbomba lesz

Ön is gyakran szembesül azzal, hogy a hűtőben maradt fűszernövények gyorsan elvesztik frissességüket? A megfonnyadt fűszernövények felhasználása sokkal egyszerűbb és kreatívabb, mint gondolná — ráadásul rengeteg pénzt és alapanyagot spórolhat vele.
A megfonnyadt fűszernövények felhasználása nemcsak praktikus, hanem kifejezetten kreatív megoldás is lehet a konyhában. A rozmaring, kakukkfű vagy kapor ugyan már nem mutat jól salátában, de számtalan módon új életet kaphat – írja a The Guardian.

Megfonnyadt fűszernövények felhasználása – így lesz a „kidobnivalóból" ízekben gazdag alapanyag Fotó:Illusztráció/Unplash

Megfonnyadt fűszernövények felhasználása – egyszerű módszerek a tartósításra és ízesítésre

Az egyik legegyszerűbb módszer a fagyasztás — különösen az úgynevezett keményebb fűszernövényeknél, mint a rozmaring vagy a kakukkfű. Egy zacskóba téve hosszú ideig eltarthatók, és később alaplevekhez, húsokhoz tökéletesek.

A szárítás is kiváló megoldás: alacsony hőfokon sütőben vagy akár napfényen is elvégezhető. Így mindig lesz kéznél házi szárított fűszer, amikor épp nincs friss.

A haladóbb megoldások közé tartozik a fűszeres só készítése. Egy egyszerű arány (3:4 só és fűszer) segítségével intenzív ízesítőt kap, ami tökéletes sült krumplihoz, húsokhoz vagy akár kenyérhez.

Ha valami különlegesebbre vágyik, készíthet belőlük fűszerolajat, hummuszt vagy joghurtos mártogatóst is. A kissé fonnyadt állapot itt már nem számít — az ízük ugyanis továbbra is erős és karakteres.

Az édesebb irány sem kizárt: például kakukkfűvel ízesített tejszín kiváló desszertekhez. De még a szárakat sem kell kidobni — ecetbe áztatva különleges ízesítő készülhet belőlük.

