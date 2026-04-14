Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Figyelem!

meghan markle

Milliós jegyek és VIP-fotók – Meghan Markle turnéján sokan kiakadtak

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Megérkezett Meghan Markle és Harry herceg Ausztráliába, de nem mindenki örül nekik. Meghan Markle és Harry herceg négynapos turnéja már az első pillanatban vitát robbantott ki: sokak szerint ez már nem jótékonyság, hanem jól fizető üzlet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
A pár ugyan kórházakat és segélyszervezeteket is felkeres, de közben fizetős eseményeken is részt vesznek – nem is olcsón. Harry beszédére például akár több százezer forintnak megfelelő összeget is elkérnek, Meghan Markle pedig egy exkluzív „csajos hétvégén” szerepel, ahol a VIP-jegyek ára már milliós tétel – írja a BBC cikke.

Britain's Prince Harry (R), Duke of Sussex, and his wife Meghan Markle (L), the Duchess of Sussex, arrive at the Australian National Veterans Arts Museum (ANVAM) in Melbourne on April 14, 2026. (Photo by Jonathan Brady / POOL / AFP)
Meghan Markle és Harry ausztrál turnéja egyszerre szól jótékonyságról és üzletről
Fotó: JONATHAN BRADY / POOL

Miből lett a botrány Meghan Markle ausztrál útja körül?

A pár már nem hivatalos királyi minőségben utazik, hanem magánemberként – ami azt is jelenti, hogy pénzt kereshetnek az ilyen eseményeken. És pontosan ez az, ami sokaknál kiverte a biztosítékot.

Miközben jótékonysági látogatásokat kommunikálnak, a háttérben fizetős fellépések, exkluzív rendezvények és üzleti lehetőségek is megjelennek. 

Meghan Markle például egy luxushotelben tart „élő beszélgetést” női vendégeknek, ahol a részvétel ára brutálisan magas.

Közben az is kérdés, hogy a biztonsági intézkedések költségeit végül ki állja – és hogy az ausztrál adófizetőknek mennyibe kerül a látogatás.

A helyszínen vegyes a fogadtatás: míg egyesek örülnek, hogy láthatják őket, mások szerint a pár teljesen eltávolodott attól, amit egykor képviseltek.

Egy biztos: Meghan Markle és Harry ismét elérték, hogy róluk beszéljen mindenki – még ha nem is feltétlenül pozitív hangnemben.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!