Milliós jegyek és VIP-fotók – Meghan Markle turnéján sokan kiakadtak

A pár ugyan kórházakat és segélyszervezeteket is felkeres, de közben fizetős eseményeken is részt vesznek – nem is olcsón. Harry beszédére például akár több százezer forintnak megfelelő összeget is elkérnek, Meghan Markle pedig egy exkluzív „csajos hétvégén” szerepel, ahol a VIP-jegyek ára már milliós tétel – írja a BBC cikke.

Meghan Markle és Harry ausztrál turnéja egyszerre szól jótékonyságról és üzletről

Miből lett a botrány Meghan Markle ausztrál útja körül?

A pár már nem hivatalos királyi minőségben utazik, hanem magánemberként – ami azt is jelenti, hogy pénzt kereshetnek az ilyen eseményeken. És pontosan ez az, ami sokaknál kiverte a biztosítékot.

Miközben jótékonysági látogatásokat kommunikálnak, a háttérben fizetős fellépések, exkluzív rendezvények és üzleti lehetőségek is megjelennek.

Meghan Markle például egy luxushotelben tart „élő beszélgetést” női vendégeknek, ahol a részvétel ára brutálisan magas.

Közben az is kérdés, hogy a biztonsági intézkedések költségeit végül ki állja – és hogy az ausztrál adófizetőknek mennyibe kerül a látogatás.

A helyszínen vegyes a fogadtatás: míg egyesek örülnek, hogy láthatják őket, mások szerint a pár teljesen eltávolodott attól, amit egykor képviseltek.

Egy biztos: Meghan Markle és Harry ismét elérték, hogy róluk beszéljen mindenki – még ha nem is feltétlenül pozitív hangnemben.