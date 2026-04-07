Méhraj támadt rá a védtelen túrázóra, helikoptert kellett bevetni

Kritikus állapotban szállítottak kórházba egy túrázót, akit több mint százszor csíptek meg a méhek Phoenix északi részén egy hegyoldalon – tájékoztat a Guardian.

Méhraj támadt rá a védtelen túrázóra Arizona államban a hétvégén

Fotó: Unsplash

A túrázó egy hegyi ösvényen kirándult húsvét hétvégéjén, amikor egy méhraj megtámadta. A méhek annyira összecsípték, hogy a férfi állapota percről percre romlani kezdett, ezért helikopteres hegyi mentőkre volt szükség. A túrázót sikeresen kimentették, és kritikus állapotban kórházba szállították.

Életveszélyt is okozhat a méhcsípés

Frank LoVecchio, az Arizonai Állami Egyetem professzora az eset kapcsán elmondta, hogy a többszörös méhcsípésből származó méreg gyakorlatilag megbénítja az izmokat.

„Mindig a méhkirálynő és a kaptár védelméről van szó. Támadás esetén a szájat csukva kell tartani, és olyan gyorsan elfutni, amennyire csak lehet” – figyelmeztetett.

Begennyesedett egy tinédzser lába a félelmetes pók csípésétől

Ahogy arról az Origo már korábban beszámolt, az Egyesült Királyság egyik legveszélyesebb ízeltlábúja megcsípte egy tinédzser lábát. A hamis özvegy okozta csípés napokon belül elfertőződött, és a fiatal kórházba került.