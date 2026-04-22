Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij most tényleg megteszi? Döbbenetes bejelentést tett

Fontos

Rendkívüli bejelentést tett a Mol: ez egész Magyarországot érinti

giorgia meloni

Így gyalázta Melonit Putyin kedvenc szócsöve – nem maradt el az ütős válasz

42 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Durva sértésekből lett diplomáciai botrány: Szolovjov kijelentései után Olaszország azonnal lépett, és bekérette az orosz nagykövetet, miközben Meloni sem hagyta szó nélkül a történteket.
Link másolása
Vágólapra másolva!
giorgia meloniputyindiplomáciai botrány

Komoly nemzetközi visszhangot váltott ki, hogy Vlagyimir Szolovjov durva jelzőkkel illette Giorgia Melonit. A történtek után Olaszország hivatalosan is bekérette az orosz nagykövetet, ami újabb diplomáciai konfliktus kialakulásához vezetett.

Meloni diplomáciai konfliktus Olaszország
Meloni és Szolovjov szócsatája diplomáciai botrányt váltott ki Fotó: MTI/EPA/ANSA/Ettore Ferrari

Az orosz televíziós műsorvezető saját műsorában „fasiszta lénynek” nevezte, és más sértő kifejezésekkel illette a miniszterelnököt, miközben politikai árulással is megvádolta. A kijelentések után az olasz külügyminiszter, Antonio Tajani hivatalos tiltakozást jelentett be, és bekérette Alekszej Paramonovot.

A nagykövet élesen reagált a lépésre, szerinte az olasz fél feleslegesen fújja fel az ügyet, és egy televíziós szereplő személyes véleményét nem szabadna állami álláspontként kezelni.

Egyre nagyobb a botrány

A Meloni elleni kijelentések nem maradtak válasz nélkül. Az olasz kormányfő közösségi oldalán reagált, és világossá tette, hogy az ilyen támadások nem befolyásolják politikai irányvonalát.

„Egy rendszer buzgó propagandistája nem adhat leckét sem szabadságból, sem következetességből” – fogalmazott Meloni, hozzátéve, hogy továbbra is az ország érdekeit tartja szem előtt.

Az ügyben több olasz politikus is kiállt Meloni mellett. Sergio Mattarella támogatásáról biztosította, míg Giuseppe Conte elfogadhatatlannak nevezte a történteket.

A Solovjov által kirobbantott botrány nem egyedi eset: korábban is történt hasonló incidens, amikor orosz megszólalások miatt diplomáciai feszültség alakult ki. A mostani ügy azonban ismét rámutat arra, milyen gyorsan eszkalálódhat egy médiában elhangzó kijelentés nemzetközi szinten.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!