Így gyalázta Melonit Putyin kedvenc szócsöve – nem maradt el az ütős válasz

Komoly nemzetközi visszhangot váltott ki, hogy Vlagyimir Szolovjov durva jelzőkkel illette Giorgia Melonit. A történtek után Olaszország hivatalosan is bekérette az orosz nagykövetet, ami újabb diplomáciai konfliktus kialakulásához vezetett.

Meloni és Szolovjov szócsatája diplomáciai botrányt váltott ki Fotó: MTI/EPA/ANSA/Ettore Ferrari

Az orosz televíziós műsorvezető saját műsorában „fasiszta lénynek” nevezte, és más sértő kifejezésekkel illette a miniszterelnököt, miközben politikai árulással is megvádolta. A kijelentések után az olasz külügyminiszter, Antonio Tajani hivatalos tiltakozást jelentett be, és bekérette Alekszej Paramonovot.

A nagykövet élesen reagált a lépésre, szerinte az olasz fél feleslegesen fújja fel az ügyet, és egy televíziós szereplő személyes véleményét nem szabadna állami álláspontként kezelni.

Egyre nagyobb a botrány

A Meloni elleni kijelentések nem maradtak válasz nélkül. Az olasz kormányfő közösségi oldalán reagált, és világossá tette, hogy az ilyen támadások nem befolyásolják politikai irányvonalát.

„Egy rendszer buzgó propagandistája nem adhat leckét sem szabadságból, sem következetességből” – fogalmazott Meloni, hozzátéve, hogy továbbra is az ország érdekeit tartja szem előtt.

Az ügyben több olasz politikus is kiállt Meloni mellett. Sergio Mattarella támogatásáról biztosította, míg Giuseppe Conte elfogadhatatlannak nevezte a történteket.

A Solovjov által kirobbantott botrány nem egyedi eset: korábban is történt hasonló incidens, amikor orosz megszólalások miatt diplomáciai feszültség alakult ki. A mostani ügy azonban ismét rámutat arra, milyen gyorsan eszkalálódhat egy médiában elhangzó kijelentés nemzetközi szinten.