Furcsa tárgyat találtak az óceán mélyén, megdöbbentő, mi derült ki róla – videó

Egy mélytengeri felfedezés különleges eredményt hozott: egy éveken át tartó vizsgálat után sikerült azonosítani azt a rejtélyes „aranygömböt”, amelyet 2023-ban találtak az Alaszkai-öböl mélyén. A több mint 3 kilométeres mélységből előkerült objektumról korábban még azt is feltételezték, hogy akár ismeretlen élőlény vagy idegen eredetű tojás is lehet. A tudósok most végre megfejtették a titkát – írja a Fox News.

Mélytengeri felfedezés: mi volt az óceánban talált aranygömb titka?

A NOAA és a Smithsonian kutatói közölték, hogy a 2023-as expedíció során, egy távirányítású tengeralattjáró által megtalált, sziklához tapadt aranyszínű, gömbszerű objektum valójában egy ritkán megfigyelt mélytengeri élőlény, a Relicanthus daphneae nevű óriás tengeri rózsa maradványa.

A mintegy 3250 méteres mélységben talált képződmény kezdetben teljes rejtélyt jelentett a szakértők számára.

A domb alakú, apró nyílással rendelkező struktúráról felmerült, hogy lehet tojás, elpusztult szivacs vagy egy ismeretlen organizmus nyoma is. A tudományos közösség és a közvélemény figyelmét gyorsan felkeltette a lelet, amely számos találgatást indított el. Az azonosítás azonban nem volt egyszerű: a kutatók szerint a megoldáshoz morfológiai, genetikai és bioinformatikai vizsgálatok együttesére volt szükség. A részletes elemzés végül kimutatta, hogy az objektum rostos szerkezetű, csípősejteket tartalmazó szövetekből áll, ami a csalánozók törzsébe, azon belül a korallok és tengeri rózsák csoportjába sorolja.

A szakértők szerint a talált rész valószínűleg az állatnak az a struktúrája volt, amely a tengerfenékhez rögzítette azt.

A NOAA Ocean Exploration vezetője szerint az ilyen mélytengeri felfedezés jól mutatja, mennyi ismeretlen jelenség rejtőzik még az óceán mélyén, és mennyi mindent kell még feltárni a Föld legkevésbé ismert élővilágáról.