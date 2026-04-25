Furcsa tárgyat találtak az óceán mélyén, megdöbbentő, mi derült ki róla – videó

Egy mélytengeri felfedezés különleges eredményt hozott: egy éveken át tartó vizsgálat után sikerült azonosítani azt a rejtélyes „aranygömböt”, amelyet 2023-ban találtak az Alaszkai-öböl mélyén. A több mint 3 kilométeres mélységből előkerült objektumról korábban még azt is feltételezték, hogy akár ismeretlen élőlény vagy idegen eredetű tojás is lehet. A tudósok most végre megfejtették a titkát – írja a Fox News.
Mélytengeri felfedezés: mi volt az óceánban talált aranygömb titka?
A NOAA és a Smithsonian kutatói közölték, hogy a 2023-as expedíció során, egy távirányítású tengeralattjáró által megtalált, sziklához tapadt aranyszínű, gömbszerű objektum valójában egy ritkán megfigyelt mélytengeri élőlény, a Relicanthus daphneae nevű óriás tengeri rózsa maradványa.
A mintegy 3250 méteres mélységben talált képződmény kezdetben teljes rejtélyt jelentett a szakértők számára.
A domb alakú, apró nyílással rendelkező struktúráról felmerült, hogy lehet tojás, elpusztult szivacs vagy egy ismeretlen organizmus nyoma is. A tudományos közösség és a közvélemény figyelmét gyorsan felkeltette a lelet, amely számos találgatást indított el. Az azonosítás azonban nem volt egyszerű: a kutatók szerint a megoldáshoz morfológiai, genetikai és bioinformatikai vizsgálatok együttesére volt szükség. A részletes elemzés végül kimutatta, hogy az objektum rostos szerkezetű, csípősejteket tartalmazó szövetekből áll, ami a csalánozók törzsébe, azon belül a korallok és tengeri rózsák csoportjába sorolja.
A szakértők szerint a talált rész valószínűleg az állatnak az a struktúrája volt, amely a tengerfenékhez rögzítette azt.
A NOAA Ocean Exploration vezetője szerint az ilyen mélytengeri felfedezés jól mutatja, mennyi ismeretlen jelenség rejtőzik még az óceán mélyén, és mennyi mindent kell még feltárni a Föld legkevésbé ismert élővilágáról.
Felfedezés az óceán fenekén: meglepő dologra bukkantak – videó
Egy kutatóexpedíció során szokatlan mintázatú kőzetformációt azonosítottak a Csendes-óceán mélyén. A felfedezés egy olyan területen történt, amelynek tengerfenekét eddig csak töredékesen sikerült feltérképezni.
Átírhatja a történelmet a sötét mélytengeri titok
Egy véletlen felfedezés teljesen új fejezetet nyithat a Föld szénkörforgásának megértésében. A kutatók szerint az óceán mélyén megbújó törésvonalak hatalmas mennyiségű szénelnyelőként működhetnek.