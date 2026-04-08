Itt vannak a legfrissebb számok! Magyar Péter ezt nem teszi ki az ablakba

Életveszélyes helyzetbe került egy tinédzser – helikopterrel rohantak a segítségére

Egy eltűnt tinédzsert mentettek ki a hatóságok az Egyesült Államokban egy természetvédelmi területen. A mentés vasárnap este történt, miután a fiú a sárban rekedt, és segítséget kért a segélyhívón keresztül.
Vasárnap este sikeres mentési akciót hajtottak végre az Egyesült Államokban, ahol egy 15 éves fiú a Wertheim Nemzeti Természetvédelmi Területen rekedt a sárban, miután sötétedés után eltévedt az erdőben. A hatóságok tájékoztatása szerint a fiú a Carmans folyó egyik mellékágánál került bajba - tájékoztat a Longisland News.

A mentés során a fiú mobiltelefonjával jelezte helyzetét a helikopternek (illusztráció)
Fotó: Unsplash

A Suffolk megyei rendőrség közlése szerint a segélyhívás, helyi idő szeint 19 óra 27 perc körül érkezett. A tinédzser telefonon kapcsolatban maradt a diszpécserrel, miközben mobiltelefonja fényével próbálta jelezni tartózkodási helyét.

A mentésben légi és földi egységek is részt vettek

A keresésbe légi egységeket is bevontak, amelyek a levegőből kutatták át a területet. Miután sikerült azonosítani a fiú pontos helyzetét, a helikopteres egységek a helyszínre irányították a járőröket és a különleges egységeket.

A fiút végül 20 óra 25 perc körül emelték ki a sárból. Ezt követően kísérettel hagyta el a természetvédelmi területet, majd mentővel a Stony Brook Egyetemi Kórházba szállították kivizsgálásra.

Pucér fenékkel rekedt egy nő a sziklák között, hajszálon múlt az élete – videó

Drámai jelenetek zajlottak le Kaliforniában, ahol egy nő életveszélyes helyzetbe került a tengerpart közelében. A mentőakció során a tűzoltók látványos és kockázatos beavatkozással mentették meg a bajba jutott nőt.

 

 

