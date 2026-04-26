Tekintse meg nálunk a Trump elleni merénylet legdrámaibb pillanatait – galéria

Merénylet Trump ellen: fegyveres férfi nyitott tüzet a Fehér Házi Tudósítók Vacsoráján Washingtonban. A Secret Service azonnal biztonságba menekítette Donald Trumpot és feleségét, a támadót pedig rövid időn belül elfogták.

Merényletet kísérelhetett meg egy férfi Donald Trump amerikai elnök ellen Fotó: ANDREW LEYDEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Merénylet Trump ellen

Lövések dördültek a Fehér Házi Tudósítók Vacsoráján 2026. április 25-én, szombat este Washingtonban. Donald Trump amerikai elnök és felesége, Melania Trump a washingtoni Hilton Hotel báltermében tartott rendezvényen vett részt, amikor a beszámolók szerint fegyveres férfi nyitott tüzet a bejárat közelében.

A helyszínen pánik tört ki, a Secret Service azonnal közbelépett, és az elnököt, a first ladyt, valamint a kabinet több tagját biztonságba menekítette. A támadót rövid időn belül elfogták. A hatóságok szerint a férfinél több fegyver és kés is volt. Egy rendőrt találat ért, de a golyóálló mellénye megmentette. Trump nem sérült meg. A merénylet indítékát vizsgálják – írja a Sky News.