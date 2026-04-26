Tekintse meg nálunk a Trump elleni merénylet legdrámaibb pillanatait – galéria

Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Vérfagyasztó pillanatok a Fehér Házban: fegyveres férfi követett el merényletkísérletet Trump ellen – videó

Ezt látnia kell!

merénylet

38 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Lövések szakították félbe a Fehér Házi Tudósítók Vacsoráját Washingtonban. Erős a gyanú, hogy a merénylet Trump ellen irányult, ezért a Secret Service azonnal biztonságba menekítette az elnököt és Melania Trumpot. A támadót elfogták, egy rendőrt találat ért, Trump pedig nem sérült meg.
Link másolása
Vágólapra másolva!
merényletelnökwashingtonDonald Trump

Merénylet Trump ellen: fegyveres férfi nyitott tüzet a Fehér Házi Tudósítók Vacsoráján Washingtonban. A Secret Service azonnal biztonságba menekítette Donald Trumpot és feleségét, a támadót pedig rövid időn belül elfogták.

Merényletet kísérelhetett meg egy férfi Donald Trump amerikai elnök ellen
Merényletet kísérelhetett meg egy férfi Donald Trump amerikai elnök ellen Fotó: ANDREW LEYDEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Merénylet Trump ellen

Lövések dördültek a Fehér Házi Tudósítók Vacsoráján 2026. április 25-én, szombat este Washingtonban. Donald Trump amerikai elnök és felesége, Melania Trump a washingtoni Hilton Hotel báltermében tartott rendezvényen vett részt, amikor a beszámolók szerint fegyveres férfi nyitott tüzet a bejárat közelében. 

A helyszínen pánik tört ki, a Secret Service azonnal közbelépett, és az elnököt, a first ladyt, valamint a kabinet több tagját biztonságba menekítette. A támadót rövid időn belül elfogták. A hatóságok szerint a férfinél több fegyver és kés is volt. Egy rendőrt találat ért, de a golyóálló mellénye megmentette. Trump nem sérült meg. A merénylet indítékát vizsgálják – írja a Sky News.

lövöldözés Donald Trump ellen, lövöldözés, Donald Trump, lövöldözésDonaldTrumpellen Agents draw their guns after loud bangs were heard during the White House Correspondents' dinner at the Washington Hilton in Washington, DC, on April 25, 2026. US Secret S
lövöldözés Donald Trump ellen, lövöldözés, Donald Trump, lövöldözésDonaldTrumpellen Agents draw their guns after loud bangs were heard during the White House Correspondents' dinner at the Washington Hilton in Washington, DC, on April 25, 2026. US Secret S
lövöldözés Donald Trump ellen, lövöldözés, Donald Trump, lövöldözésDonaldTrumpellen Security personnel draw their guns as they respond after shots were heard during the White House Correspondents' dinner at the Washington Hilton in Washington, DC, on Apri
lövöldözés Donald Trump ellen, lövöldözés, Donald Trump, lövöldözésDonaldTrumpellen WASHINGTON, DC - APRIL 25: U.S. Secret Service Counter Assult Team members stand guard during the annual White House Correspondents Association Dinner April 25, 2026 in Wa
lövöldözés Donald Trump ellen, lövöldözés, Donald Trump, lövöldözésDonaldTrumpellen FBI agents are seen at the Washington Hilton after shots were fired during the White House Correspondents dinner at the Washington Hilton in Washington, DC, on April 25, 2
lövöldözés Donald Trump ellen, lövöldözés, Donald Trump, lövöldözésDonaldTrumpellen FBI agents are seen at the Washington Hilton after shots were fired during the White House Correspondents dinner at the Washington Hilton in Washington, DC, on April 25, 2
lövöldözés Donald Trump ellen, lövöldözés, Donald Trump, lövöldözésDonaldTrumpellen WASHINGTON, DC - APRIL 25: DC Fire and EMS units arrive at the Washington Hilton Hotel where shots were fired near the White House Correspondents' Dinner featuring Preside
lövöldözés Donald Trump ellen, lövöldözés, Donald Trump, lövöldözésDonaldTrumpellen A man lies on a gurney inside an ambulance as it pulls away from the entrance of the Hilton Hotel after shots were fired during the White House Correspondents' dinner at t
lövöldözés Donald Trump ellen, lövöldözés, Donald Trump, lövöldözésDonaldTrumpellen FBI agents and police officers are seen near the home of the alleged White House Correspondents’ Dinner shooter in Torrance, California, on April 25, 2026. US President D
Galéria: Lövöldözés Donald Trump vacsoráján
1/16
Több fegyverrel felszerelkezve rontott be egy támadó a Fehér Ház tudósítóinak díszvacsorájára

Perceken múlt a tragédia: így mentették meg Donald Trumpot

Pánik tört ki Washingtonban, amikor lövések szakították félbe a Fehér Házi Tudósítók Vacsoráját. Donald Trump és Melania Trump biztonságba menekítéséről videó is készült. Az elnök nem sérült meg, a támadót elfogták.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!