Férfiak vigyázat! Ezek az italok merevedési problémákat okozhatnak

Sokan nem gondolnak rá, de bizonyos italok összetevői – például a koffein, a cukor vagy a túl sok só – megterhelhetik a keringést és a hormonrendszert. Ez pedig hosszabb távon merevedési problémák kialakulásához is hozzájárulhat – írja a Focus.
A merevedési problémák mögött általában több tényező áll, de az étrend is fontos szerepet játszik benne. Ha csökkentjük a koffein-, cukor- és sóbevitelt, és tudatosabban választunk, az nemcsak az általános egészségnek, hanem a merevedés minőségének is jót tehet.
1. Kávé
A kávé sokak napi rutinjának része, azonban a koffein akár 6 órán át is a szervezetben maradhat, és ronthatja az alvás minőségét. A mélyalvás során termelődik a tesztoszteron, ami kulcsszerepet játszik a merevedés fenntartásában.
Ha valaki napi 4-5 csészénél többet fogyaszt, főleg délután vagy este, az növelheti a merevedési zavarok esélyét.
2. Energiaitalok
Az energiaitalok magas koffein- és cukortartalma egyszerre terheli meg a szervezetet. Megemelhetik a vérnyomást és ronthatják a vérkeringést, ami kulcsfontosságú a megfelelő merevedéshez.
3. Növényi tejek
Bár egészséges alternatívának tűnnek, sok növényi ital tartalmaz hozzáadott cukrot vagy adalékanyagokat. Ezek hosszabb távon befolyásolhatják az anyagcserét és az erek állapotát, ami a merevedés szempontjából is fontos.
4. Izotóniás italok
Sport után sokan fogyasztanak izotóniás italokat, de ezek gyakran nagy mennyiségű sót tartalmaznak. A túl sok nátrium növeli a vérnyomást és rontja az erek rugalmasságát, ami negatívan hat a merevedésre.
5. Alkoholmentes sör
Bár alkoholmentes, mégis tartalmazhat olyan növényi vegyületeket, amelyek hormonális hatással bírhatnak. Nagyobb mennyiségben ezek befolyásolhatják a libidót és a merevedési képességet.
