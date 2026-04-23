Férfiak vigyázat! Ezek az italok merevedési problémákat okozhatnak

Sokan nem gondolnak rá, de bizonyos italok összetevői – például a koffein, a cukor vagy a túl sok só – megterhelhetik a keringést és a hormonrendszert. Ez pedig hosszabb távon merevedési problémák kialakulásához is hozzájárulhat – írja a Focus.

Ezek az italok merevedési problémákat okozhatnak

Fotó: Unsplash

A merevedési problémák mögött általában több tényező áll, de az étrend is fontos szerepet játszik benne. Ha csökkentjük a koffein-, cukor- és sóbevitelt, és tudatosabban választunk, az nemcsak az általános egészségnek, hanem a merevedés minőségének is jót tehet.

1. Kávé

A kávé sokak napi rutinjának része, azonban a koffein akár 6 órán át is a szervezetben maradhat, és ronthatja az alvás minőségét. A mélyalvás során termelődik a tesztoszteron, ami kulcsszerepet játszik a merevedés fenntartásában.

Ha valaki napi 4-5 csészénél többet fogyaszt, főleg délután vagy este, az növelheti a merevedési zavarok esélyét.

2. Energiaitalok

Az energiaitalok magas koffein- és cukortartalma egyszerre terheli meg a szervezetet. Megemelhetik a vérnyomást és ronthatják a vérkeringést, ami kulcsfontosságú a megfelelő merevedéshez.

3. Növényi tejek

Bár egészséges alternatívának tűnnek, sok növényi ital tartalmaz hozzáadott cukrot vagy adalékanyagokat. Ezek hosszabb távon befolyásolhatják az anyagcserét és az erek állapotát, ami a merevedés szempontjából is fontos.

4. Izotóniás italok

Sport után sokan fogyasztanak izotóniás italokat, de ezek gyakran nagy mennyiségű sót tartalmaznak. A túl sok nátrium növeli a vérnyomást és rontja az erek rugalmasságát, ami negatívan hat a merevedésre.

5. Alkoholmentes sör

Bár alkoholmentes, mégis tartalmazhat olyan növényi vegyületeket, amelyek hormonális hatással bírhatnak. Nagyobb mennyiségben ezek befolyásolhatják a libidót és a merevedési képességet.

