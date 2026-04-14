Tömegmészáros: Merz férfiakat küldene a frontra meghalni – ez világbotrány!

Friedrich Merz kijelentette Volodimir Zelenszkij berlini találkozóján, hogy Németország támogatni fogja a katonaköteles ukrán férfiak hazatérését.

Merz: visszaküldenék a katonakorú ukrán férfiakat Ukrajnába

Együtt fogunk dolgozni Ukrajnával azon, hogy korlátozzuk az itt menedéket kereső ukrán férfiak számát, mivel fontos, hogy ezek a férfiak otthon legyenek és segítsék az országukat – mondta.

– mondta.

Korábbi év eleji hírek szerint a németországi Keresztényszociális Unió (CSU) parlamenti frakciója szigorúbb lépéseket sürgetett a szíriai és afganisztáni menekültek ügyében is, valamint azt is felvetette, hogy a katonakorú ukrán menekülteket vissza kellene küldeni Ukrajnába.

A javaslat szerint a katonai szolgálatra alkalmas ukrán férfiaknak hozzá kellene járulniuk hazájuk védelméhez.

2022 óta több mint 1,2 millió ukrán állampolgár érkezett Németországba. A szövetségi munkaügyi hivatal novemberi adatai szerint közülük mintegy 360 ezren dolgoznak. Augusztusi adatok alapján 134 ezer 18 és 55 év közötti ukrán férfi részesült alapvető szociális támogatásban.