Fordulat a Microsoftnál: visszavonulót fújtak a mesterséges intelligenciának!

Hónapokon keresztül úgy tűnt, hogy a Microsoft minden lehetséges ponton beépíti a Copilotot a rendszerébe. A saját fejlesztésű mesterséges intelligencia szinte mindenhol felbukkant a Windows 11 felületén, a felhasználók pedig egyre gyakrabban találkoztak vele – sokszor akkor is, amikor nem kérték. Most azonban váratlan fordulat következett be: a cég visszavonulót fújt, és elkezdte csendben eltüntetni az MI látványos jelenlétét, hívta fel a figyelmet a bild.de.
Eltűnőben a mesterséges intelligencia-felhívás
A változások nem aprók, és nem is lassúak. Több beépített alkalmazásból is eltűntek azok az ikonok és gombok, amelyek eddig folyamatosan emlékeztették a felhasználókat arra, hogy a mesterséges intelligencia ott van a háttérben. A hangsúly most már nem a látványos jelenléten van, hanem azon, hogy a Copilot „láthatatlanabbul” működjön.
Az egyik legfeltűnőbb változás a klasszikus Notepad esetében történt. A korábban jól látható Copilot-logó egyszerűen eltűnt, és a helyét egy visszafogott, hétköznapi ikon vette át. Fontos azonban, hogy a háttérben a funkciók nem változtak: továbbra is lehet szöveget generáltatni, átíratni vagy összefoglalni. A különbség csupán annyi, hogy a Microsoft már nem tolja az arcunkba, hogy mindezt mesterséges intelligencia végzi.
Van, ahol teljesen megszűnt az MI
Egészen más a helyzet a Snipping Tool esetében. Itt nem csak kozmetikai változtatás történt: a Copilothoz kapcsolódó funkciókat egyszerűen eltávolították. Korábban a felhasználók egyetlen kattintással indíthattak vizuális kereséseket vagy kérhettek MI-alapú segítséget egy képrészlethez, most azonban ennek nyoma sincs. Ez már nem visszafogás, hanem egyértelmű visszalépés.
Tudatos irányváltás a háttérben
A döntés mögött nem hirtelen pánik áll, hanem egy korábban bejelentett stratégiai váltás. Pavan Davuluri, a Windows-fejlesztések vezetője már hónapokkal ezelőtt jelezte, hogy túl sok lett a Copilotból, és a jövőben csökkenteni fogják a belépési pontok számát. A mostani lépések pontosan ezt a tervet követik: kevesebb gomb, kevesebb zavaró elem, visszafogottabb jelenlét.
Akkor most eltűnik a Copilot?
Erről szó sincs. A Copilot továbbra is a rendszer része marad, csupán a szerepe változik meg. A Microsoft célja az, hogy az MI ne dominálja a felhasználói élményt, hanem inkább háttérben dolgozó segítőként működjön. Ez sokak számára kifejezetten pozitív változás lehet, különösen azoknak, akik eddig túl tolakodónak érezték az állandó jelenlétét.
Nem titok, hogy rengeteg kritika érte az elmúlt időszakban a Windows 11-et az agresszív MI-integráció miatt. Sokan úgy érezték, hogy a rendszer inkább kísérleti terep lett, mint kiforrott operációs rendszer. A mostani visszalépés ezért egyfajta engedménynek is tekinthető: a Microsoft mintha végre figyelne arra, mit szeretnének a felhasználók.
Mi jön most?
A nagy kérdés az, hogy ez a visszavonulás mit jelent hosszabb távon. Sokan abban bíznak, hogy a Microsoft végre a stabilitásra és a hibajavításokra koncentrál majd, nem pedig újabb és újabb funkciók erőltetésére. Az viszont egyelőre nem világos, hogy ez valóban egy új irány kezdete-e, vagy csak ideiglenes korrekció.
