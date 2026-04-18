Fordulat a Microsoftnál: visszavonulót fújtak a mesterséges intelligenciának!

Hónapokon keresztül úgy tűnt, hogy a Microsoft minden lehetséges ponton beépíti a Copilotot a rendszerébe. A saját fejlesztésű mesterséges intelligencia szinte mindenhol felbukkant a Windows 11 felületén, a felhasználók pedig egyre gyakrabban találkoztak vele – sokszor akkor is, amikor nem kérték. Most azonban váratlan fordulat következett be: a cég visszavonulót fújt, és elkezdte csendben eltüntetni az MI látványos jelenlétét, hívta fel a figyelmet a bild.de.

A Microsoft úgy döntött, hogy a mesterséges intelligencia kevésbé lesz hivalkodó a felhasználási élmény növelése érdekében – Fotó: JOAN CROS / NurPhoto

Eltűnőben a mesterséges intelligencia-felhívás

A változások nem aprók, és nem is lassúak. Több beépített alkalmazásból is eltűntek azok az ikonok és gombok, amelyek eddig folyamatosan emlékeztették a felhasználókat arra, hogy a mesterséges intelligencia ott van a háttérben. A hangsúly most már nem a látványos jelenléten van, hanem azon, hogy a Copilot „láthatatlanabbul” működjön.

Az egyik legfeltűnőbb változás a klasszikus Notepad esetében történt. A korábban jól látható Copilot-logó egyszerűen eltűnt, és a helyét egy visszafogott, hétköznapi ikon vette át. Fontos azonban, hogy a háttérben a funkciók nem változtak: továbbra is lehet szöveget generáltatni, átíratni vagy összefoglalni. A különbség csupán annyi, hogy a Microsoft már nem tolja az arcunkba, hogy mindezt mesterséges intelligencia végzi.

Van, ahol teljesen megszűnt az MI

Egészen más a helyzet a Snipping Tool esetében. Itt nem csak kozmetikai változtatás történt: a Copilothoz kapcsolódó funkciókat egyszerűen eltávolították. Korábban a felhasználók egyetlen kattintással indíthattak vizuális kereséseket vagy kérhettek MI-alapú segítséget egy képrészlethez, most azonban ennek nyoma sincs. Ez már nem visszafogás, hanem egyértelmű visszalépés.

Tudatos irányváltás a háttérben

A döntés mögött nem hirtelen pánik áll, hanem egy korábban bejelentett stratégiai váltás. Pavan Davuluri, a Windows-fejlesztések vezetője már hónapokkal ezelőtt jelezte, hogy túl sok lett a Copilotból, és a jövőben csökkenteni fogják a belépési pontok számát. A mostani lépések pontosan ezt a tervet követik: kevesebb gomb, kevesebb zavaró elem, visszafogottabb jelenlét.