Coloradói vérfürdő: két diák mészárolta le 12 társát és egy tanárt

A lövöldözés percek alatt káoszba taszította az iskolát: diákok menekültek, tanárok próbálták menteni az életeket, miközben a támadók válogatás nélkül tüzeltek. A mészárlás végül 13 áldozatot követelt – 12 diákot és egy tanárt –, huszonegyen pedig megsérültek. A két elkövető a támadás végén öngyilkosságot követett el.

Az 1999-es iskolai mészárlásra az áldozatok fejfái emlékeztetnek – Fotó: JASON CONNOLLY / AFP

Hosszú tervezés előzte meg a mészárlást

A nyomozás során hamar kiderült, hogy a történtek mögött nem hirtelen elkövetett erőszak állt, hanem hosszú ideje érlelődő terv. Harris és Klebold naplókat vezettek, videókat készítettek, és részletesen kidolgozták az akciót. Eredeti elképzelésük még ennél is pusztítóbb volt: az iskolában elhelyezett bombáknak kellett volna felrobbanniuk, majd a menekülőket akarták lelőni. A robbanószerkezetek azonban nem működtek, így „csak” a lövöldözés valósult meg.

Nem tisztázott, mi volt az elkövetők motivációja

A motivációjuk máig vitatott. A szakértők szerint szerepet játszhatott a kirekesztettség érzése, a düh és a frusztráció, valamint az erőszakos fantáziák, de nem létezik egyetlen egyszerű magyarázat. A tragédia éppen ezért vált az egyik legtöbbet elemzett iskolai támadássá, amelynek tanulságait a mai napig próbálják megérteni.

A columbine-i mészárlás az egész világot megrázta, és fordulópontot jelentett. Az eset után alapjaiban változott meg az iskolai biztonság és a rendőrségi reagálás, miközben heves társadalmi viták indultak a fegyvertartásról, a mentális egészségről és az erőszakos média hatásairól.

A legfontosabb következmények röviden:

szigorúbb iskolai biztonsági intézkedések (kamerák, őrök, lezárási protokollok)

új rendőrségi taktika: azonnali beavatkozás aktív lövöldöző esetén

felerősödő vita a fegyvertartásról és a mentális egészségről

A történtek több mint két évtized távlatából sem halványultak el. A Columbine neve azóta is egyet jelent az iskolai erőszak legsötétebb arcával – és egy olyan figyelmeztetéssel, amelyet a világ máig próbál komolyan venni.

Erről is írtunk korábban az Origón:

Iskolai lövöldözés rázta meg Törökországot – videó

Súlyos támadás történt Törökországban, ahol lövések dördültek el egy középiskolában. Az iskolai lövöldözés következtében legalább 16 ember, köztük több diák is megsérült, az elkövető pedig a hatóságok közlése szerint végzett magával.