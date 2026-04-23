Különleges leletre bukkantak a semmi közepén – még a tudósok is meglepődtek

Egy aranykutató a nyugat-ausztráliai Goldfields régióban bukkant rá egy szokatlan fekete tárgyra, miközben egy lakatlan területen keresett aranyat. A meteorit darab már első pillantásra is különlegesnek tűnt, ezért szakértőkhöz fordult. Később kiderült, hogy a lelet egy ausztralit. A ritka meteorit darabot végül kutatóknak adományozták, akik részletes vizsgálatnak vetik alá - tájékoztat az abc.
Mi az az ausztralit és hogyan keletkezik?
Az ausztralit egy különleges kozmikus törmelék, amely a meteorit becsapódás során keletkező olvadt anyagból alakul ki. Amikor egy nagyobb űrkő a Földbe csapódik, hatalmas energiával kilövellő anyag kerül a légkörbe, majd lehűlve üvegszerű darabokká válik. Ezek az anyagok nem klasszikus értelemben vett meteoritok, hanem azok következményei, mégis szorosan kapcsolódnak az űrből érkező eseményekhez.
Hogyan jön létre a meteorit becsapódás után a tektit?
A tektitek kialakulása egy rendkívül erőteljes becsapódási folyamat eredménye. A meteorit becsapódás során a földi kőzetek és az érkező anyag egy része megolvad, majd a robbanás hatására nagy sebességgel a légkörbe kerül. Ott gyorsan lehűlnek és megszilárdulnak, így jönnek létre ezek a sima felszínű, gyakran csepp alakú üvegszerű darabok. Sok esetben a formájuk emlékeztet az űreszközök hőpajzsára.
Miért különlegesek az ausztráliai meteorit leletek?
Az ausztráliai leletek azért számítanak különösen értékesnek, mert a világon kevés helyen található ilyen nagy mennyiségben tektit és ausztralit. A kutatók szerint ezek egyetlen, több százezer évvel ezelőtti eseményhez köthetők. A különlegességüket növeli, hogy a keletkezésük pontos helye máig ismeretlen, ami tovább fokozza a tudományos érdeklődést.
Hol találhatók meteorit darabok a világon?
A meteorit darabok nemcsak Ausztráliában fordulnak elő. Hasonló leleteket találtak már:
- az Indiai-óceán üledékeiben;
- Délkelet-Ázsiában;
- a Csendes-óceán térségében;
- az Antarktiszon.
Ez azt mutatja, hogy a kozmikus törmelék hatalmas területen szóródott szét a becsapódás után.
Mit tesznek a tudósok egy megtalált meteorit darabbal?
Amikor egy meteorit vagy ahhoz kapcsolódó lelet előkerül, a kutatók részletes vizsgálatnak vetik alá. Elemzik az összetételét, a szerkezetét és a keletkezési körülményeit. Az ilyen vizsgálatok segíthetnek meghatározni a meteorit becsapódás idejét és akár annak helyét is. Egyes esetekben a leleteket kutatóintézeteknek vagy múzeumoknak adományozzák, hogy további vizsgálatok alapjául szolgáljanak.
