Lusta sportolni? Tudósók szerint ez a tabletta úgy hat, mintha edzene

A metformin elsősorban a 2-es típusú cukorbetegség kezelésére használt gyógyszer, amely a vércukorszint és az inzulin szabályozásában játszik szerepet. A legújabb kutatások szerint azonban a metformin hatása túlmutathat ezen: hozzájárulhat a szívvédelemhez, támogathatja a fogyást, és olyan anyagcsere-folyamatokat aktiválhat, amelyek az aktív testmozgáshoz hasonló előnyökkel járnak - tájékoztat a Daily Mail.
Hogyan hat a metformin a szervezetre?
A metformin elsősorban a májban csökkenti a glükóztermelést, miközben javítja a sejtek inzulinérzékenységét. Ennek eredményeként stabilabbá válik a vércukorszint, és csökken az inzulin túlzott jelenléte a szervezetben. Emellett egyes kutatások szerint olyan molekulák szintjét is növelheti, amelyek az anyagcsere optimalizálásában játszanak szerepet.
Valóban helyettesítheti a metformin a testmozgást?
A jelenlegi eredmények alapján a metformin nem helyettesíti teljes mértékben a testmozgást, azonban képes lehet bizonyos hatásokat utánozni. A kutatás szerint például növeli a Lac-Phe nevű molekula szintjét, amely az intenzív edzés után jelenik meg, és szerepet játszhat a fogyásban és az étvágy csökkentésében. Ennek ellenére a mozgás komplex előnyeit nem képes teljes egészében kiváltani.
Milyen hatással van a metformin a szív egészségére?
A metformin hozzájárulhat a szívvédelemhez azáltal, hogy csökkenti a vércukorszintet és az inzulinszintet, amelyek hosszú távon károsíthatják az ereket. Emellett javíthatja az anyagcserét és csökkentheti a gyulladásos folyamatokat, ami kedvezően hathat a szív- és érrendszer működésére.
Milyen betegségek esetén alkalmazzák a metformint?
A metformint leggyakrabban 2-es típusú cukorbetegség kezelésére írják fel, amikor az életmódváltás önmagában nem elegendő. Emellett alkalmazzák policisztás ovárium szindróma (PCOS) esetén is, valamint kutatások vizsgálják szerepét bizonyos daganatos betegségek kockázatának csökkentésében.
Kiknek ajánlott a metformin szedése?
A metformin elsősorban azoknak ajánlott, akiknél a vércukorszint nem kontrollálható megfelelően diétával és mozgással. Orvosi javaslat alapján alkalmazható PCOS esetén is. Ugyanakkor egészséges emberek számára nem javasolt kizárólag fogyás vagy „edzéshelyettesítés” céljából.
Milyen mellékhatásai lehetnek a metforminnak?
A metformin általában jól tolerálható, de előfordulhatnak mellékhatások:
- emésztési problémák (hányinger, hasmenés);
- puffadás;
- hasi fájdalom;
- étvágycsökkenés;
- ritka esetben B12-vitamin-hiány;
- nagyon ritkán tejsavas acidózis (súlyos állapot).
Meglepő eredményre jutott egy 2025-ben publikált nemzetközi kutatás. Az egyik leggyakrabban alkalmazott cukorbetegség elleni gyógyszer, a metformin nemcsak a 2-es típusú diabétesz kezelésében hatékony, hanem úgy tűnik, jelentősen növelheti az esélyt a kivételesen hosszú életre – legalábbis idősebb nőknél.
