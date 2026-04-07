Lusta sportolni? Tudósók szerint ez a tabletta úgy hat, mintha edzene

A metformin elsősorban a 2-es típusú cukorbetegség kezelésére használt gyógyszer, amely a vércukorszint és az inzulin szabályozásában játszik szerepet. A legújabb kutatások szerint azonban a metformin hatása túlmutathat ezen: hozzájárulhat a szívvédelemhez, támogathatja a fogyást, és olyan anyagcsere-folyamatokat aktiválhat, amelyek az aktív testmozgáshoz hasonló előnyökkel járnak - tájékoztat a Daily Mail.

A metformin hatása segíthet az anyagcsere szabályozásában - Képünk illusztráció

Fotó: Unsplash

Hogyan hat a metformin a szervezetre?

A metformin elsősorban a májban csökkenti a glükóztermelést, miközben javítja a sejtek inzulinérzékenységét. Ennek eredményeként stabilabbá válik a vércukorszint, és csökken az inzulin túlzott jelenléte a szervezetben. Emellett egyes kutatások szerint olyan molekulák szintjét is növelheti, amelyek az anyagcsere optimalizálásában játszanak szerepet.

Valóban helyettesítheti a metformin a testmozgást? A jelenlegi eredmények alapján a metformin nem helyettesíti teljes mértékben a testmozgást, azonban képes lehet bizonyos hatásokat utánozni. A kutatás szerint például növeli a Lac-Phe nevű molekula szintjét, amely az intenzív edzés után jelenik meg, és szerepet játszhat a fogyásban és az étvágy csökkentésében. Ennek ellenére a mozgás komplex előnyeit nem képes teljes egészében kiváltani.

Milyen hatással van a metformin a szív egészségére?

A metformin hozzájárulhat a szívvédelemhez azáltal, hogy csökkenti a vércukorszintet és az inzulinszintet, amelyek hosszú távon károsíthatják az ereket. Emellett javíthatja az anyagcserét és csökkentheti a gyulladásos folyamatokat, ami kedvezően hathat a szív- és érrendszer működésére.

Milyen betegségek esetén alkalmazzák a metformint?

A metformint leggyakrabban 2-es típusú cukorbetegség kezelésére írják fel, amikor az életmódváltás önmagában nem elegendő. Emellett alkalmazzák policisztás ovárium szindróma (PCOS) esetén is, valamint kutatások vizsgálják szerepét bizonyos daganatos betegségek kockázatának csökkentésében.

Kiknek ajánlott a metformin szedése? A metformin elsősorban azoknak ajánlott, akiknél a vércukorszint nem kontrollálható megfelelően diétával és mozgással. Orvosi javaslat alapján alkalmazható PCOS esetén is. Ugyanakkor egészséges emberek számára nem javasolt kizárólag fogyás vagy „edzéshelyettesítés” céljából.

Milyen mellékhatásai lehetnek a metforminnak?

A metformin általában jól tolerálható, de előfordulhatnak mellékhatások:

emésztési problémák (hányinger, hasmenés);

puffadás;

hasi fájdalom;

étvágycsökkenés;

ritka esetben B12-vitamin-hiány;

nagyon ritkán tejsavas acidózis (súlyos állapot).