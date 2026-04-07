Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Fontos!

Alekszandar Vucsics: Egy katonai rendfokozattal rendelkező migráns készült támadásra a Török Áramlat ellen

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
fogyás

Lusta sportolni? Tudósók szerint ez a tabletta úgy hat, mintha edzene

59 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy olcsó, széles körben alkalmazott gyógyszer új megvilágításba került egy friss kutatás után. A metformin hatása ugyanis olyan folyamatokat indíthat el a szervezetben, amelyek az intenzív testmozgás során is megfigyelhetők. Az eredmények különösen azok számára lehetnek jelentősek, akik valamilyen okból nem tudnak aktív életet élni.
fogyásgyógyszercukorbetegség

A metformin elsősorban a 2-es típusú cukorbetegség kezelésére használt gyógyszer, amely a vércukorszint és az inzulin szabályozásában játszik szerepet. A legújabb kutatások szerint azonban a metformin hatása túlmutathat ezen: hozzájárulhat a szívvédelemhez, támogathatja a fogyást, és olyan anyagcsere-folyamatokat aktiválhat, amelyek az aktív testmozgáshoz hasonló előnyökkel járnak - tájékoztat a Daily Mail.

A metformin hatása segíthet az anyagcsere szabályozásában - Képünk illusztráció
Fotó: Unsplash

Hogyan hat a metformin a szervezetre?

A metformin elsősorban a májban csökkenti a glükóztermelést, miközben javítja a sejtek inzulinérzékenységét. Ennek eredményeként stabilabbá válik a vércukorszint, és csökken az inzulin túlzott jelenléte a szervezetben. Emellett egyes kutatások szerint olyan molekulák szintjét is növelheti, amelyek az anyagcsere optimalizálásában játszanak szerepet.

Valóban helyettesítheti a metformin a testmozgást?

A jelenlegi eredmények alapján a metformin nem helyettesíti teljes mértékben a testmozgást, azonban képes lehet bizonyos hatásokat utánozni. A kutatás szerint például növeli a Lac-Phe nevű molekula szintjét, amely az intenzív edzés után jelenik meg, és szerepet játszhat a fogyásban és az étvágy csökkentésében. Ennek ellenére a mozgás komplex előnyeit nem képes teljes egészében kiváltani.

Milyen hatással van a metformin a szív egészségére?

A metformin hozzájárulhat a szívvédelemhez azáltal, hogy csökkenti a vércukorszintet és az inzulinszintet, amelyek hosszú távon károsíthatják az ereket. Emellett javíthatja az anyagcserét és csökkentheti a gyulladásos folyamatokat, ami kedvezően hathat a szív- és érrendszer működésére.

Milyen betegségek esetén alkalmazzák a metformint?

A metformint leggyakrabban 2-es típusú cukorbetegség kezelésére írják fel, amikor az életmódváltás önmagában nem elegendő. Emellett alkalmazzák policisztás ovárium szindróma (PCOS) esetén is, valamint kutatások vizsgálják szerepét bizonyos daganatos betegségek kockázatának csökkentésében.

Kiknek ajánlott a metformin szedése?

A metformin elsősorban azoknak ajánlott, akiknél a vércukorszint nem kontrollálható megfelelően diétával és mozgással. Orvosi javaslat alapján alkalmazható PCOS esetén is. Ugyanakkor egészséges emberek számára nem javasolt kizárólag fogyás vagy „edzéshelyettesítés” céljából.

Milyen mellékhatásai lehetnek a metforminnak?

A metformin általában jól tolerálható, de előfordulhatnak mellékhatások:

  • emésztési problémák (hányinger, hasmenés);
  • puffadás;
  • hasi fájdalom;
  • étvágycsökkenés;
  • ritka esetben B12-vitamin-hiány;
  • nagyon ritkán tejsavas acidózis (súlyos állapot).

30 százalékkal nagyobb az esélye a nőknek 90 évig élni ezzel a cukorbetegeknek szánt gyógyszerrel

Meglepő eredményre jutott egy 2025-ben publikált nemzetközi kutatás. Az egyik leggyakrabban alkalmazott cukorbetegség elleni gyógyszer, a metformin nemcsak a 2-es típusú diabétesz kezelésében hatékony, hanem úgy tűnik, jelentősen növelheti az esélyt a kivételesen hosszú életre – legalábbis idősebb nőknél.

Viszlát rák, magas koleszterin és cukorbetegség! Új szuperétel hódítja meg a világot

Az ázsiai konyha egyik alapvető alapanyaga a jövőben a nyugati étrendbe is betörhet, hála kiemelkedő élettani hatásainak. Egy átfogó brit tanulmány rávilágított, hogy a bambuszrügy nem csupán egy ropogós kiegészítő, hanem a vércukorszint és a szívbetegségek elleni harc egyik ígéretes eszköze lehet.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
