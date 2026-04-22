Álló metrónak csapódott egy munkagép, rengetegen megsérültek

Munkagép ütközött neki egy várakozó metrószerelvénynek az Egyesült Államokban. A metróbalesetben 13 ember megsérült.
Súlyos metróbalesetben sérült meg 11 ember Washington belvárosában a Metro Center állomáson szerdán kora hajnalban – írja az Independent. 

Metróbalesetben sérült meg legalább 13 ember Washingtonban
Metróbalesetben sérült meg legalább 13 ember Washingtonban (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

A hatóságok tájékoztatása szerint szerdán nem sokkal éjfél után egy munkagép nekicsapódott egy metrószerelvénynek. A balesetben 13 ember megsérült. 

A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit. 

Megrázó részletek a londoni halálos metróbalesetről

51 éve, 1975-ben történt London legsúlyosabb metróbalesete, a Moorgate-tragédia. Egy, a végállomáshoz élő szerelvény nem állt meg a peronnál, hanem nagy sebessébbel továbbhajtott, és az alagútban a sínek végén található téglafalnak ütközött. A halálos metróbalesetben 43 ember meghalt 74 utas súlyosan megsérült. De miért nem állt meg a metróvezető? Erről bővebben az Origo oldalán olvashat.

 

 

