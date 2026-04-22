Álló metrónak csapódott egy munkagép, rengetegen megsérültek

Súlyos metróbalesetben sérült meg 11 ember Washington belvárosában a Metro Center állomáson szerdán kora hajnalban – írja az Independent.
A hatóságok tájékoztatása szerint szerdán nem sokkal éjfél után egy munkagép nekicsapódott egy metrószerelvénynek. A balesetben 13 ember megsérült.
A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.
Megrázó részletek a londoni halálos metróbalesetről
51 éve, 1975-ben történt London legsúlyosabb metróbalesete, a Moorgate-tragédia. Egy, a végállomáshoz élő szerelvény nem állt meg a peronnál, hanem nagy sebessébbel továbbhajtott, és az alagútban a sínek végén található téglafalnak ütközött. A halálos metróbalesetben 43 ember meghalt 74 utas súlyosan megsérült. De miért nem állt meg a metróvezető? Erről bővebben az Origo oldalán olvashat.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!