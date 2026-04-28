60 fős fegyveres hadsereg védte, mégis elkapták a rettegett drogbárót – videó

A mexikói drogkartell egyik kulcsfigurájaként tartották számon Audias Flores Silvát, akit Nayarit államban fogtak el. A drogbáró a Jalisco Új Generáció Kartell, vagyis a CJNG egyik fontos alakja volt.

A képen a mexikói nemzetőrség különleges erői 2026. február 22-én járőröznek a szervezett bűnözés elleni különleges ügyészség (FEMDO) mexikóvárosi központja körül

A mexikói haditengerészet Nayarit államban elfogta Audias Flores Silvát, alias El Jardinerót (A kertész), a Jalisco Új Generációs Kartell, vagyis a CJNG egyik kulcsfiguráját. A férfit El Mirador kis közösségében kapták el, egy 19 hónapig tartó megfigyelési művelet után.

A hatóságok szerint El Jardinero egy kabinban bujkált, komoly fegyveres védelemmel. Körülötte 30 kisteherautó és mintegy 60 testőr volt. A műveletben megfigyelő repülőgépek, négy helikopter, 120 közvetlen akcióban részt vevő katona és további 400 haditengerészeti ember vett részt. A biztonsági kabinet közlése szerint a férfi megpróbált egy lefolyócsőben elrejtőzni, de a légi és földi megfigyelés alapján megtalálták. Lövés nélkül adta meg magát.

El Jardinero a CJNG egyik legerősebb embere volt. A mexikói hatóságok szerint Juan Carlos Valenciával és Gonzalo Mendozával együtt a kartell vezetésének átvételére törekedett Nemesio Oseguera Cervantes, vagyis El Mencho halála után.

Flores Silva Michoacánban született, és évek óta a mexikói, valamint az amerikai hatóságok célkeresztjében állt. Korábban az Egyesült Államokban kábítószer-kereskedelem miatt börtönben ült. Mexikóba visszatérve a vádak szerint része volt 15 jaliscói állami rendőr 2015-ös meggyilkolásában, de később elengedték.

A mexikói szövetségi ügyészség egyik tagja őrködik egy égő busz mellett, miután azt szervezett bűnözői csoportok gyújtották fel 2026. február 22-én

Az amerikai hatóságok kokain- és heroincsempészéssel, lőfegyver birtoklásával, metamfetamin-laborok irányításával és titkos leszállópályák működtetésével is vádolták. Washington ötmillió dolláros jutalmat ajánlott fel az elfogásáért – számolt be az El País.

