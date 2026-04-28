drogkartell

60 fős fegyveres hadsereg védte, mégis elkapták a rettegett drogbárót – videó

Nayarit államban csapott le a mexikói haditengerészet egy keresett bűnözőre. A mexikói drogkartell egyik kulcsfiguráját, Audias Flores Silvát 19 hónapos megfigyelés után fogták el. A férfit El Jardineróként (A kertész) néven is ismerték.
A mexikói drogkartell egyik kulcsfigurájaként tartották számon Audias Flores Silvát, akit Nayarit államban fogtak el. A drogbáró a Jalisco Új Generáció Kartell, vagyis a CJNG egyik fontos alakja volt.

Elfogták az egyik legrettegettebb mexikói drogkartell kulcsemberét (A képen a mexikói nemzetőrség különleges erői 2026. február 22-én járőröznek a szervezett bűnözés elleni különleges ügyészség (FEMDO) mexikóvárosi központja körül)
Fotó: AFP/Alfredo Estrella / AFP/Alfredo Estrella

A mexikói haditengerészet Nayarit államban elfogta Audias Flores Silvát, alias El Jardinerót (A kertész), a Jalisco Új Generációs Kartell, vagyis a CJNG egyik kulcsfiguráját. A férfit El Mirador kis közösségében kapták el, egy 19 hónapig tartó megfigyelési művelet után.

A hatóságok szerint El Jardinero egy kabinban bujkált, komoly fegyveres védelemmel. Körülötte 30 kisteherautó és mintegy 60 testőr volt. A műveletben megfigyelő repülőgépek, négy helikopter, 120 közvetlen akcióban részt vevő katona és további 400 haditengerészeti ember vett részt. A biztonsági kabinet közlése szerint a férfi megpróbált egy lefolyócsőben elrejtőzni, de a légi és földi megfigyelés alapján megtalálták. Lövés nélkül adta meg magát.

El Jardinero a CJNG egyik legerősebb embere volt. A mexikói hatóságok szerint Juan Carlos Valenciával és Gonzalo Mendozával együtt a kartell vezetésének átvételére törekedett Nemesio Oseguera Cervantes, vagyis El Mencho halála után.

Flores Silva Michoacánban született, és évek óta a mexikói, valamint az amerikai hatóságok célkeresztjében állt. Korábban az Egyesült Államokban kábítószer-kereskedelem miatt börtönben ült. Mexikóba visszatérve a vádak szerint része volt 15 jaliscói állami rendőr 2015-ös meggyilkolásában, de később elengedték.

A mexikói szövetségi ügyészség egyik tagja őrködik egy égő busz mellett, miután azt szervezett bűnözői csoportok gyújtották fel 2026. február 22-én 
Fotó: AFP/Ulises Ruiz / AFP/Ulises Ruiz

Az amerikai hatóságok kokain- és heroincsempészéssel, lőfegyver birtoklásával, metamfetamin-laborok irányításával és titkos leszállópályák működtetésével is vádolták. Washington ötmillió dolláros jutalmat ajánlott fel az elfogásáért – számolt be az El País.

GUADALAJARA, MEXICO - MARCH 1: Mexican Army members take security measures near the La Paz funeral home, where the body of Nemesio Oseguera Cervantes, the leader of the Jalisco New Generation Cartel (CJNG) known as 'El Mencho', is believed to be located in Guadalajara, Jalisco, Mexico, on March 1, 2026. Stringer / Anadolu (Photo by Anadolu via AFP)
Fotó: STRINGER / ANADOLU

Börtönlázadás, fegyveres támadások, országos káosz: így pusztít a mexikói drogháború 

A CJNG, vagyis a Jalisco Új Generációs Kartell bűntetteiről és a Mexikóban zajló kegyetlen drogháborúról már többször is beszámoltunk önöknek. A kartell neve az elmúlt időszakban újra összeforrt a lángoló utcákkal, a katonai akciókkal, a börtönlázadásokkal és a véres leszámolásokkal.

El Mencho halála után Mexikóban új erőszakhullám indult el. Puerto Vallartából és Guadalajarából megrázó felvételek érkeztek: lángoló buszok, blokád alá vett utak, füstbe burkolózó városrészek és menekülő családok mutatták meg, milyen állapotokat hagy maga után a kartellháború.

A mexikói hadsereg tagjai őrködnek a Guadalajara nemzetközi repülőtérhez vezető útnál a mexikói Tlaquepaque-ban 2026. február 22-én
Fotó: AFP/Ulises Ruiz / AFP/Ulises Ruiz

A mexikói kormány több ezer katonát vezényelt az utcákra, miután legalább húsz szövetségi államban zavargások, útlezárások és fegyveres összecsapások kezdődtek. 

A hatóságok szerint az erőszak röviddel azután szabadult el, hogy a Jalisco államban elfogott El Mencho meghalt.

A Jalisco Új Generációs Kartell (CJNG) alapítóját február végén, testőrei és a mexikói különleges erők összecsapása során érte halálos sérülés.

Februárban egy mexikói üdülőváros börtönét is fegyveres támadás érte. A CJNG-hez köthető börtönlázadás során 23 elítélt megszökött, egy fegyőr pedig életét vesztette, miközben a hatóságok országos hajtóvadászatot indítottak a szökött rabok után.

 

 

