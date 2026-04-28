60 fős fegyveres hadsereg védte, mégis elkapták a rettegett drogbárót – videó

Elfogták az egyik legrettegettebb mexikói drogkartell kulcsemberét
A mexikói haditengerészet Nayarit államban elfogta Audias Flores Silvát, alias El Jardinerót (A kertész), a Jalisco Új Generációs Kartell, vagyis a CJNG egyik kulcsfiguráját. A férfit El Mirador kis közösségében kapták el, egy 19 hónapig tartó megfigyelési művelet után.
A hatóságok szerint El Jardinero egy kabinban bujkált, komoly fegyveres védelemmel. Körülötte 30 kisteherautó és mintegy 60 testőr volt. A műveletben megfigyelő repülőgépek, négy helikopter, 120 közvetlen akcióban részt vevő katona és további 400 haditengerészeti ember vett részt. A biztonsági kabinet közlése szerint a férfi megpróbált egy lefolyócsőben elrejtőzni, de a légi és földi megfigyelés alapján megtalálták. Lövés nélkül adta meg magát.
El Jardinero a CJNG egyik legerősebb embere volt. A mexikói hatóságok szerint Juan Carlos Valenciával és Gonzalo Mendozával együtt a kartell vezetésének átvételére törekedett Nemesio Oseguera Cervantes, vagyis El Mencho halála után.
Flores Silva Michoacánban született, és évek óta a mexikói, valamint az amerikai hatóságok célkeresztjében állt. Korábban az Egyesült Államokban kábítószer-kereskedelem miatt börtönben ült. Mexikóba visszatérve a vádak szerint része volt 15 jaliscói állami rendőr 2015-ös meggyilkolásában, de később elengedték.
Az amerikai hatóságok kokain- és heroincsempészéssel, lőfegyver birtoklásával, metamfetamin-laborok irányításával és titkos leszállópályák működtetésével is vádolták. Washington ötmillió dolláros jutalmat ajánlott fel az elfogásáért – számolt be az El País.
Börtönlázadás, fegyveres támadások, országos káosz: így pusztít a mexikói drogháború
A CJNG, vagyis a Jalisco Új Generációs Kartell bűntetteiről és a Mexikóban zajló kegyetlen drogháborúról már többször is beszámoltunk önöknek. A kartell neve az elmúlt időszakban újra összeforrt a lángoló utcákkal, a katonai akciókkal, a börtönlázadásokkal és a véres leszámolásokkal.
El Mencho halála után Mexikóban új erőszakhullám indult el. Puerto Vallartából és Guadalajarából megrázó felvételek érkeztek: lángoló buszok, blokád alá vett utak, füstbe burkolózó városrészek és menekülő családok mutatták meg, milyen állapotokat hagy maga után a kartellháború.
A mexikói kormány több ezer katonát vezényelt az utcákra, miután legalább húsz szövetségi államban zavargások, útlezárások és fegyveres összecsapások kezdődtek.
A hatóságok szerint az erőszak röviddel azután szabadult el, hogy a Jalisco államban elfogott El Mencho meghalt.
A Jalisco Új Generációs Kartell (CJNG) alapítóját február végén, testőrei és a mexikói különleges erők összecsapása során érte halálos sérülés.
Februárban egy mexikói üdülőváros börtönét is fegyveres támadás érte. A CJNG-hez köthető börtönlázadás során 23 elítélt megszökött, egy fegyőr pedig életét vesztette, miközben a hatóságok országos hajtóvadászatot indítottak a szökött rabok után.