Tarol a Michael Jackson-film: minden rekordot megdöntött, de van egy nagy hiányossága

Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Minden várakozást felülmúlt a Michael nyitóhétvégéje: a zenés életrajzi film elképesztő bevétellel indított, és új rekordot állított fel a műfajban. A Michael Jackson-film iránt óriási volt az érdeklődés világszerte.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az Egyesült Államokban és Kanadában 97 millió dollárt hozott a nyitóhétvégén, globálisan pedig több mint 217 millió dolláros bevételt ért el a Michael Jackson-film. Ezzel minden korábbi zenés életrajzi filmet maga mögé utasított, köztük a Bohemian Rhapsody és a Straight Outta Compton rekordját is megdöntötte – számolt be az AP.

Fotó: SAVION WASHINGTON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Fontos részletek maradtak ki a Michael Jackson-filmből

A film sikerét az is mutatja, hogy a korábbi becslések jóval alacsonyabb bevétellel számoltak, végül azonban messze túlteljesítette az elvárásokat. A produkció mögött a Lionsgate áll, amely komoly kockázatot vállalt a nagyszabású projekttel.

A film főszerepében Jaafar Jackson látható, aki a popkirályt alakítja. A történet azonban nem mentes a vitáktól: a sztár életének ellentmondásos részei, különösen a botrányok, csak korlátozottan jelennek meg a filmben.

A produkció ráadásul nehézségekkel is szembesült a forgatás során. Egy jelentős részt újra kellett forgatni, ami több tízmillió dolláros pluszköltséget jelentett, így a film végül a vádak előtti időszakra koncentrál.

Újra kitört a botrány Michael Jackson körül, eddig nem látott képek kerültek elő – tényleg pedofil volt?

Újabb súlyos állítások kerültek nyilvánosságra, miután eddig nem látott képek kerültek elő az énekesről és a Cascio család gyermekeiről. Michael Jacksonról Dominic Cascio és testvérei azt állítják, hogy éveken át bántalmazta és manipulálta őket.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!