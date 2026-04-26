Tarol a Michael Jackson-film: minden rekordot megdöntött, de van egy nagy hiányossága

Az Egyesült Államokban és Kanadában 97 millió dollárt hozott a nyitóhétvégén, globálisan pedig több mint 217 millió dolláros bevételt ért el a Michael Jackson-film. Ezzel minden korábbi zenés életrajzi filmet maga mögé utasított, köztük a Bohemian Rhapsody és a Straight Outta Compton rekordját is megdöntötte – számolt be az AP.
Fontos részletek maradtak ki a Michael Jackson-filmből
A film sikerét az is mutatja, hogy a korábbi becslések jóval alacsonyabb bevétellel számoltak, végül azonban messze túlteljesítette az elvárásokat. A produkció mögött a Lionsgate áll, amely komoly kockázatot vállalt a nagyszabású projekttel.
A film főszerepében Jaafar Jackson látható, aki a popkirályt alakítja. A történet azonban nem mentes a vitáktól: a sztár életének ellentmondásos részei, különösen a botrányok, csak korlátozottan jelennek meg a filmben.
A produkció ráadásul nehézségekkel is szembesült a forgatás során. Egy jelentős részt újra kellett forgatni, ami több tízmillió dolláros pluszköltséget jelentett, így a film végül a vádak előtti időszakra koncentrál.
Újra kitört a botrány Michael Jackson körül, eddig nem látott képek kerültek elő – tényleg pedofil volt?
Újabb súlyos állítások kerültek nyilvánosságra, miután eddig nem látott képek kerültek elő az énekesről és a Cascio család gyermekeiről. Michael Jacksonról Dominic Cascio és testvérei azt állítják, hogy éveken át bántalmazta és manipulálta őket.