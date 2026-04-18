Ezt a hibát mindenki elköveti a kertben – pedig komoly ára van

A mikroműanyagok egyre nagyobb környezeti problémát jelentenek, és már nemcsak az óceánokban vagy az ivóvízben, hanem a kerti talajban is kimutathatók. A kertészkedés szezonjában különösen érdemes figyelni arra, hogy milyen eszközöket és anyagokat használunk. A műanyagból készült kerti felszerelések ugyanis idővel apró részecskékre bomolhatnak – írja az AP News.

Mikroműanyagok a kerti talajban

A műanyag termékek lebomlásuk során mikroműanyaggá esnek szét, amelyek bekerülhetnek a talajba és az élelmiszerláncba is. A háztartásokban számos forrásuk van, például élelmiszertároló dobozok, konyhai eszközök, mosószeres flakonok vagy ruházati anyagok. Ezeket a részecskéket már kimutatták az ivóvízben, az élelmiszerekben és az emberi szervezetben is, a kert talaja pedig szintén érintett lehet.

Milyen műanyagmentes alternatívák léteznek a kertben?

A műanyag palántanevelő tálcák helyett használható talajtömörítő készlet, amely komposzt, tőzegmoha, perlit és tápanyag keverékéből álló kockákat formáz. Ezek elősegítik a gyökerek egészséges fejlődését, mivel megakadályozzák azok körkörös növekedését, így a növények könnyebben megerednek kiültetés után.

A szakértők szerint több természetes alternatíva is rendelkezésre áll:

lebomló kókuszrostból vagy komposztált trágyából készült cserepek kisebb növényekhez;

fa vagy terrakotta edények nagyobb növények számára;

textil ültetőzsákok gyökérzöldségekhez, paradicsomhoz és fűszernövényekhez;

természetes szálakból készült zsákok a szintetikus helyett;

szabadgyökerű növények választása műanyag cserepesek helyett.

Hogyan csökkenthető tovább a mikroműanyag-terhelés?

A komposztálás fontos lépés lehet a műanyaghasználat csökkentésében, hiszen így elkerülhető a zsákos csomagolás, és pontosan ismert marad az összetétel is. Ha ez nem megoldható, az ömlesztett komposzt vásárlása olcsóbb és környezetkímélőbb alternatíva lehet. A műanyag ponyvák helyett vászon, a tájvédelmi fólia helyett pedig fakéreg, faforgács vagy száraz levelek használhatók. A növények megtámasztására bambusz-, fa- vagy fémkarók, valamint természetes kötözőanyagok ajánlottak.