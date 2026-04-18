mikroműanyag

Ezt a hibát mindenki elköveti a kertben – pedig komoly ára van

A műanyag kerti eszközök idővel apró részecskékre bomlanak, amelyek bejutnak a földbe. A mikroműanyag ma már nemcsak a vizekben, hanem a kert talajában is kimutatható.
A mikroműanyagok egyre nagyobb környezeti problémát jelentenek, és már nemcsak az óceánokban vagy az ivóvízben, hanem a kerti talajban is kimutathatók. A kertészkedés szezonjában különösen érdemes figyelni arra, hogy milyen eszközöket és anyagokat használunk. A műanyagból készült kerti felszerelések ugyanis idővel apró részecskékre bomolhatnak – írja az AP News.

A mikroműanyag a kert talajában is megtalálható
A mikroműanyag a kert talajában is megtalálható –  Fotó: Unsplash

Mikroműanyagok a kerti talajban

A műanyag termékek lebomlásuk során mikroműanyaggá esnek szét, amelyek bekerülhetnek a talajba és az élelmiszerláncba is. A háztartásokban számos forrásuk van, például élelmiszertároló dobozok, konyhai eszközök, mosószeres flakonok vagy ruházati anyagok. Ezeket a részecskéket már kimutatták az ivóvízben, az élelmiszerekben és az emberi szervezetben is, a kert talaja pedig szintén érintett lehet.

Milyen műanyagmentes alternatívák léteznek a kertben?

A műanyag palántanevelő tálcák helyett használható talajtömörítő készlet, amely komposzt, tőzegmoha, perlit és tápanyag keverékéből álló kockákat formáz. Ezek elősegítik a gyökerek egészséges fejlődését, mivel megakadályozzák azok körkörös növekedését, így a növények könnyebben megerednek kiültetés után.

A szakértők szerint több természetes alternatíva is rendelkezésre áll:

  • lebomló kókuszrostból vagy komposztált trágyából készült cserepek kisebb növényekhez;
  • fa vagy terrakotta edények nagyobb növények számára;
  • textil ültetőzsákok gyökérzöldségekhez, paradicsomhoz és fűszernövényekhez;
  • természetes szálakból készült zsákok a szintetikus helyett;
  • szabadgyökerű növények választása műanyag cserepesek helyett.

Hogyan csökkenthető tovább a mikroműanyag-terhelés?

A komposztálás fontos lépés lehet a műanyaghasználat csökkentésében, hiszen így elkerülhető a zsákos csomagolás, és pontosan ismert marad az összetétel is. Ha ez nem megoldható, az ömlesztett komposzt vásárlása olcsóbb és környezetkímélőbb alternatíva lehet. A műanyag ponyvák helyett vászon, a tájvédelmi fólia helyett pedig fakéreg, faforgács vagy száraz levelek használhatók. A növények megtámasztására bambusz-, fa- vagy fémkarók, valamint természetes kötözőanyagok ajánlottak.

Sokan úgy gondolják, hogy a kültéri levegő szennyezettebb, pedig a zárt terekben más a helyzet. A mikroműanyagok nagy mennyiségben vannak jelen a lakás levegőjében és a porban is – néhány tudatos lépéssel azonban csökkenthető a kitettségünk.

 

Egy friss kutatás szerint a bolti palackozott vizek jóval több apró műanyagrészecskét tartalmaznak, mint a kezelt ivóvíz. A mikroműanyag és az annál is kisebb töredékek egészségügyi hatásait még vizsgálják, de a szakemberek már most inkább a csapvíz fogyasztását javasolják.

 

 

