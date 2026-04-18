Ezt a hibát mindenki elköveti a kertben – pedig komoly ára van

A mikroműanyagok egyre nagyobb környezeti problémát jelentenek, és már nemcsak az óceánokban vagy az ivóvízben, hanem a kerti talajban is kimutathatók. A kertészkedés szezonjában különösen érdemes figyelni arra, hogy milyen eszközöket és anyagokat használunk. A műanyagból készült kerti felszerelések ugyanis idővel apró részecskékre bomolhatnak – írja az AP News.
Mikroműanyagok a kerti talajban
A műanyag termékek lebomlásuk során mikroműanyaggá esnek szét, amelyek bekerülhetnek a talajba és az élelmiszerláncba is. A háztartásokban számos forrásuk van, például élelmiszertároló dobozok, konyhai eszközök, mosószeres flakonok vagy ruházati anyagok. Ezeket a részecskéket már kimutatták az ivóvízben, az élelmiszerekben és az emberi szervezetben is, a kert talaja pedig szintén érintett lehet.
Milyen műanyagmentes alternatívák léteznek a kertben?
A műanyag palántanevelő tálcák helyett használható talajtömörítő készlet, amely komposzt, tőzegmoha, perlit és tápanyag keverékéből álló kockákat formáz. Ezek elősegítik a gyökerek egészséges fejlődését, mivel megakadályozzák azok körkörös növekedését, így a növények könnyebben megerednek kiültetés után.
A szakértők szerint több természetes alternatíva is rendelkezésre áll:
- lebomló kókuszrostból vagy komposztált trágyából készült cserepek kisebb növényekhez;
- fa vagy terrakotta edények nagyobb növények számára;
- textil ültetőzsákok gyökérzöldségekhez, paradicsomhoz és fűszernövényekhez;
- természetes szálakból készült zsákok a szintetikus helyett;
- szabadgyökerű növények választása műanyag cserepesek helyett.
Hogyan csökkenthető tovább a mikroműanyag-terhelés?
A komposztálás fontos lépés lehet a műanyaghasználat csökkentésében, hiszen így elkerülhető a zsákos csomagolás, és pontosan ismert marad az összetétel is. Ha ez nem megoldható, az ömlesztett komposzt vásárlása olcsóbb és környezetkímélőbb alternatíva lehet. A műanyag ponyvák helyett vászon, a tájvédelmi fólia helyett pedig fakéreg, faforgács vagy száraz levelek használhatók. A növények megtámasztására bambusz-, fa- vagy fémkarók, valamint természetes kötözőanyagok ajánlottak.
