Láthatatlan veszély a lakásban: sokkoló, mit lélegzünk be nap mint nap

Sokan úgy gondolják, hogy a kültéri levegő szennyezettebb, pedig a zárt terekben más a helyzet. A mikroműanyagok nagy mennyiségben vannak jelen a lakás levegőjében és a porban is – néhány tudatos lépéssel azonban csökkenthető a kitettségünk.
A mikroműanyagok ma már nemcsak az óceánokban, hanem az otthonaink levegőjében is jelen van. A láthatatlan részecskék folyamatosan körülvesznek minket, és nap mint nap belélegezzük őket anélkül, hogy észrevennénk. A kutatások szerint azonban néhány tudatos változtatással csökkenthető a kitettségünk – írja a BBC.

A mikroműanyagok az otthonaink levegőjében is jelen vannak – Fotó: Pexels

A mikroműanyagok mindenhol ott vannak a lakásban

A mikroműanyagok elsősorban a mindennapi tárgyainkból kerülnek a levegőbe. A szintetikus ruhák, a kárpitozott bútorok, a szőnyegek és még a függönyök is apró műanyagszálakat bocsátanak ki használat közben. Ezek a részecskék a levegőben lebegnek, majd a porban rakódnak le, ahonnan könnyen felkavarodnak. A szakértők szerint a beltéri levegő mikroműanyag-koncentrációja jóval magasabb lehet, mint a szabadban, részben azért, mert életünk nagy részét zárt térben töltjük. Egyes becslések alapján évente akár több millió mikroműanyag-részecskét is belélegezhetünk.

A por a legnagyobb rejtett forrás

Az apró műanyagdarabkák gyakran a háztartási porban gyűlnek össze. Egy egyszerű mozdulat – például járás, takarítás vagy akár leülés – is elég ahhoz, hogy ismét a levegőbe kerüljenek. Különösen a kisgyermekek lehetnek veszélyeztetettek, mivel közelebb vannak a padlóhoz.

Hogyan lélegezzünk be kevesebb mikroműanyagot?

Bár teljesen elkerülni nem lehet, néhány egyszerű lépéssel jelentősen csökkenthető a mikroműanyagok belélegzése:

  • ritkábban mossunk ruhát, és csak akkor, amikor valóban szükséges;
  • lehetőség szerint szárítsuk a ruhákat a szabadban;
  • válasszunk természetes anyagú textíliákat (pl. pamut, gyapjú);
  • gondoskodjunk a megfelelő szellőzésről takarításkor;
  • alkalmazzunk HEPA-szűrős porszívót vagy légtisztítót;
  • nedves törléssel csökkentsük a por felkavarodását.

Egészségügyi kockázatok is felmerülnek

A mikroműanyagok egy része a légutakban fennakad, de a kisebb részecskék mélyebbre juthatnak a tüdőben, sőt a szervezet más részeibe is eljuthatnak. A kutatások szerint gyulladást okozhatnak – különösen a finom, szálas formák lehetnek veszélyesek.

Azonnal szabaduljon meg a palackozott víztől: riasztó dolog derült ki róla!

Ahogy az Origo korábban beszámol róla, egy friss kutatás szerint a bolti palackozott vizek jóval több apró műanyagrészecskét tartalmaznak, mint a kezelt ivóvíz. A mikroműanyag és az annál is kisebb töredékek egészségügyi hatásait még vizsgálják, de a szakemberek már most inkább a csapvíz fogyasztását javasolják.

 

Már az erdőket is elárasztja a mikroműanyag

Egy brit egyetem kutatói nagyobb mennyiségben találtak mikroműanyagot vidéki területeken, mint a városokban. Kiderült, hogy a mikroműanyag-szennyezés nem főleg városi probléma.

 

 

