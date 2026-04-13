Láthatatlan veszély a lakásban: sokkoló, mit lélegzünk be nap mint nap

A mikroműanyagok ma már nemcsak az óceánokban, hanem az otthonaink levegőjében is jelen van. A láthatatlan részecskék folyamatosan körülvesznek minket, és nap mint nap belélegezzük őket anélkül, hogy észrevennénk. A kutatások szerint azonban néhány tudatos változtatással csökkenthető a kitettségünk – írja a BBC.
A mikroműanyagok mindenhol ott vannak a lakásban
A mikroműanyagok elsősorban a mindennapi tárgyainkból kerülnek a levegőbe. A szintetikus ruhák, a kárpitozott bútorok, a szőnyegek és még a függönyök is apró műanyagszálakat bocsátanak ki használat közben. Ezek a részecskék a levegőben lebegnek, majd a porban rakódnak le, ahonnan könnyen felkavarodnak. A szakértők szerint a beltéri levegő mikroműanyag-koncentrációja jóval magasabb lehet, mint a szabadban, részben azért, mert életünk nagy részét zárt térben töltjük. Egyes becslések alapján évente akár több millió mikroműanyag-részecskét is belélegezhetünk.
A por a legnagyobb rejtett forrás
Az apró műanyagdarabkák gyakran a háztartási porban gyűlnek össze. Egy egyszerű mozdulat – például járás, takarítás vagy akár leülés – is elég ahhoz, hogy ismét a levegőbe kerüljenek. Különösen a kisgyermekek lehetnek veszélyeztetettek, mivel közelebb vannak a padlóhoz.
Hogyan lélegezzünk be kevesebb mikroműanyagot?
Bár teljesen elkerülni nem lehet, néhány egyszerű lépéssel jelentősen csökkenthető a mikroműanyagok belélegzése:
- ritkábban mossunk ruhát, és csak akkor, amikor valóban szükséges;
- lehetőség szerint szárítsuk a ruhákat a szabadban;
- válasszunk természetes anyagú textíliákat (pl. pamut, gyapjú);
- gondoskodjunk a megfelelő szellőzésről takarításkor;
- alkalmazzunk HEPA-szűrős porszívót vagy légtisztítót;
- nedves törléssel csökkentsük a por felkavarodását.
Egészségügyi kockázatok is felmerülnek
A mikroműanyagok egy része a légutakban fennakad, de a kisebb részecskék mélyebbre juthatnak a tüdőben, sőt a szervezet más részeibe is eljuthatnak. A kutatások szerint gyulladást okozhatnak – különösen a finom, szálas formák lehetnek veszélyesek.
