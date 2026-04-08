206 éves minden idők egyik legismertebb szobra

1820. április 8-án a Miló (ma: Mílosz vagy Mélosz) szigetén élő parasztember, Jorgosz Kendrotasz egy teljesen hétköznapi napon ásott a földjén – amikor valami különösre lett figyelmes. Nem is sejtette, hogy felfedezésével örökre beírja magát a történelembe. A földből egy gyönyörű, márvány női szobor került elő két daraban. A szobor karok nélkül hevert, mégis lenyűgöző volt: tökéletes arányok, finoman kidolgozott részletek, titokzatos mosoly. A később Milói Vénusz néven elhíresült alkotást sokan Aphroditéval, a szerelem és szépség istennőjével azonosítják, ezért az alkotást méloszi Aphroditénak is nevezik.

A hiányosságai ellenére a 206 éve megtalált Milói Vénusz szobor a szépség örök jelképévé vált – Fotó: ANTOINE BOUREAU / Hans Lucas

Hogyan lett a Milói Vénuszból világhírű kincs?

A történet itt válik igazán izgalmassá. A leletre hamar felfigyeltek a helyi hatóságok és külföldi érdeklődők is. Végül francia közbenjárásra a szobor Franciaországba került, ahol a Louvre múzeum egyik legnagyobb büszkesége lett. Ma is ott látható, évente milliók csodálják meg.

A Milói Vénusz körül rengeteg a kérdőjel:

Ki készítette valójában?

Pontosan mikor faragták?

És ami a legnagyobb rejtély: hol vannak a karjai?

Egyes feltételezések szerint eredetileg almát tartott a kezében, mások szerint pajzsra támaszkodott. A karok azonban örökre elvesztek – ezzel még titokzatosabbá téve a szobrot.

Talán éppen a hiányosságai miatt vált a Milói Vénusz a szépség örök jelképévé. A karok nélküli alak egyszerre sugároz erőt, nyugalmat és eleganciát. Az elmúlt több mint két évszázadban festőket, szobrászokat és divattervezőket is megihletett – és még ma is az egyik legismertebb műalkotás a világon.

Erről is írtunk korábban az Origón:

Egy garázsból indult minden – 50 éve készült el az első Apple-számítógép

Pontosan 50 éve, 1976. április 1. a modern technológiai világ egyik legnagyobb sikertörténetének kezdete. Ekkor készült el az első Apple számítógép, amely alapjaiban változtatta meg azt, ahogyan ma a számítógépekre tekintünk.

A végzetes forgatás: Brandon Lee rejtélyes halálának története

1993. március 31-én egy fiatal színész élete ért véget tragikus körülmények között, éppen karrierje küszöbén. Brandon Lee, Bruce Lee fia, nemcsak híres apja örökségét vitte tovább, hanem saját jogán is a kilencvenes évek egyik feltörekvő akciósztárja volt – egészen addig a napig, amikor egy filmforgatás örökre megváltoztatta a nevét a filmtörténetben.