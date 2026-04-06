Könnyen lehet, eddig ön is rosszul használta a mosogatógépét

A mosogatógép kényelmes konyhai társ, mégis rengetegen elrontják a bepakolását – sokszor úgy, hogy a végeredmény nem lesz csillogóan tiszta edény.

Szakértők szerint a probléma nem a géppel van, hanem a helytelen pakolással, ami megakadályozza, hogy a víz és a tisztítószer elérje az összes felületet. A kulcs, hogy a gép spray‑karjaihoz férjen hozzá a víz, ugyanis ezek mossák le a szennyeződést. A mosogatógép nem úgy működik, mint egy fürdőkád, amelyet teljesen megtöltünk vízzel. Ha túl zsúfolt vagy rosszul elhelyezett a rakomány, az edények, poharak egy része egyszerűen kimarad a tisztításból – írja a Daily Mail.

Nem pakoljuk tele a mosogatógépet

Első és talán leggyakoribb hiba, hogy túl sokat pakolunk be egyetlen mosásba. Bár csábító minél több edényt egyben elintézni, ez megakadályozza a víz és a mosószer szabad áramlását, így maradnak ételmaradványok és vízcseppek a tányérokon.

Nem mindegy, hogy merre néznek az edények sem: a tányérokat érdemes úgy elhelyezni, hogy a szennyezett oldaluk a gép közepére, a spray‑karok felé nézzen.

A bögrék, tálak legyenek enyhén lefelé döntve, nehogy összegyűljön bennük a víz. Az evőeszközöknél is számít a sorrend: a villák és kanalak fogantyúja lefelé nézzen, hogy a víz könnyebben érje a piszkos felületeket; a kések esetében pedig mindig a pengét lefelé tegyük a biztonságos be‑ és kipakolás érdekében. Sokan még mindig előre leöblítik a tányérokat, mielőtt a gépbe kerülnek, pedig a modern mosogatógépek és mosogatószerek úgy vannak tervezve, hogy a szennyeződést felhasználják a tisztítási folyamat hatékonyságához – a túl erős öblítés akár ronthat is az eredményen.

Végül ne feledjük: nem minden étel és edény való a gépbe. A finom porcelán, fa‑ vagy alumínium tárgyak könnyen károsodhatnak a mosási ciklus alatt, ezért ezeket inkább kézzel tisztítsuk.