Rengeteg pár ezen veszekszik, pedig a megoldás egyszerűbb, mint hinné

A mosogatógép bepakolása nemcsak a tisztaság, hanem a biztonság szempontjából is lényeges. A helyes módszer körül ráadásul könnyen kialakulhat párkapcsolati vagy családi feszültség is.

A mosogatógép megfelelő elrendezése jelentősen javítja a mosogatás hatékonyságát

Hogyan pakoljunk be a mosogatógépbe?

A mosogatógép bepakolása elsőre egyszerű házimunkának tűnik, valójában azonban meglepően sok vitát képes okozni a családokban és a párkapcsolatokban. Sokan ugyanis kifejezetten ragaszkodnak ahhoz, hogy szerintük mi a helyes sorrend, hová kerüljenek a tányérok, hogyan álljanak a poharak, vagy merre nézzenek az evőeszközök. Egy szakértő szerint ez azért vált ilyen érzékeny témává, mert a legtöbben nemcsak tisztasági kérdésként tekintenek rá, hanem rendre, rendszerre és kontrollra is.

Carolyn Forté, a Good Housekeeping Institute szakembere szerint a legfontosabb szabály az, hogy a víz mindenhez hozzáférjen. Ha valamit nem ér el a vízsugár, az nem lesz tiszta. Ezért rossz megoldás, ha a tálak egymásra kerülnek, vagy ha az edényeket túlzsúfolva rakják be a gépbe. A mosogatógép állítható rácsait és lehajtható elemeit érdemes kihasználni, mert ezek segítenek abban, hogy minden stabilan és jó szögben álljon.

Poharak, evőeszközök berakása a mosogatógépbe

A szakértő szerint sokan a poharakat is rosszul teszik be: nem a tüskék fölé kell húzni őket, hanem azoknak döntve elhelyezni, így kevésbé sérülnek és a víz is könnyebben lepereg róluk. Az evőeszközöknél is számít a sorrend. A kanalakat váltakozva, a késeket pengével lefelé, a villákat pedig felfelé érdemes berakni. A jó pakolás így egyszerre jelent tisztább edényeket és kevesebb otthoni vitát – írja a Huffpost.com.

