Moszkva környéke sötétségbe borult – senki nem érti, mi történt

A hétfői heves havazás, a kidőlt fák okozta villamosvezeték-szakadások a moszkvai, a leningrádi, a pszkovi, a tveri, a tulai, a kalugai és a rjazanyi régióban okoztak károkat az elektromos hálózatban. Kedd reggelre a Roszszetyi 753 brigádot 2200 fővel és 832 műszaki eszközt vezényelt ki az áramellátás helyreállítására.

Áramkimaradás Oroszországban — Moszkva környéke sötétségbe borult, több település maradt ellátás nélkül Fotó: SEFA KARACAN / ANADOLU

Áramkimaradás Oroszországban: már tavaly is súlyos károkat okozott az extrém időjárás

Tavaly május elején egy havazással és erős széllel járó ciklon az utóbbi évtizedek legnagyobb áramkimaradásait okozta Moszkva környékén, elsősorban a régió északnyugati részén. Akkor 760 település maradt áramszolgáltatás nélkül, és 4400 ezer alállomás áramellátása szűnt meg.

Az Izvesztyija című lap szerint a fagyok és az ítéletidő miatt el kell halasztani a vetést Oroszországban, ami terméskiesés kockázatával jár. Egyes régiókban a rendkívül sok csapadék miatt felázott a talaj, emiatt a vetés előtti előkészítése több mint kéthetes késésben van. A lap szerint különösen kedvezőtlen időjárási helyzet alakul ki a Központi, a Volga-menti és részben a Déli szövetségi körzetben.

"Az utolsó hasonló tavasz, amikor ilyen kedvezőtlen körülmények voltak, és áprilisban havazott, 1987-ben volt. Jelenleg szinte minden régióban nehézségek vannak Közép-Oroszországban, sőt a Volga-vidéken is" - nyilatkozott Nyikita Tokmakov voronyezsi gazda a lapnak.

Komoly fennakadások jöttek a fővárosban, az autósokat is figyelmeztették

Hó és havas eső borította be az orosz fővárost, miközben jeges utakra figyelmeztettek. A havazás Moszkvában fennakadásokat okozott a légi, vasúti és városi közlekedésben is. Az autósoknak azt tanácsolták, hogy inkább a közösségi közlekedést válasszák.