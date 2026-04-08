Motorbalesetben hunyt el a fiatal, amit a szülők üzentek a kórháznak, arra nincsenek szavak

Tragikus motorbalesetben vesztette életét egy brit tizenéves Vietnámban – tájékoztat a SkyNews.
A motorbaleset a népszerű Ha Giang Loop hegyi szerpentinúton történt április 2-án. A 19 éves Orla Watest súlyos sérülésekkel, kritikus állapotban szállították kórházba, de már nem tudták megmenteni az életét.
A hatóságok még vizsgálják a baleset körülményeit.
A gyászoló család a napokban hivatalosan is köszönetet mondott a kórház személyzetének, amiért mindent megtettek, hogy megpróbálják megmenteni a lányuk életét.
Az édesanya külön megköszönte Dr. Trịnh Van Dongnak és a sürgősségi ellátó csapatnak az ellátást, és elmondta, hogy lánya szerveit felajánlották mások megmentésére.
„Ezt akarta volna Orla. Ez a mi módunk arra, hogy megköszönjük önöknek” – mondta az asszony.
