Aranykonvojbotrány: WC-ben hamisították a papírokat?

Vietnám

Motorbalesetben hunyt el a fiatal, amit a szülők üzentek a kórháznak, arra nincsenek szavak

Olvasási idő: 4 perc
Súlyos tragédia történt egy nyaraláson, brit tinédzser hunyt el Vietnámban. A fiatal lány egy hegyi szerpentinúton motorozott, amikor felborult a járművel. A motorbalesetben súlyosan megsérült, később a kórházban hunyt el.
Tragikus motorbalesetben vesztette életét egy brit tizenéves Vietnámban – tájékoztat a SkyNews

Motorbalesetben hunyt el egy brit fiatal nő Vietnámban április 2-án (A kép illusztráció.)
A motorbaleset a népszerű Ha Giang Loop hegyi szerpentinúton történt április 2-án. A 19 éves Orla Watest súlyos sérülésekkel, kritikus állapotban szállították kórházba, de már nem tudták megmenteni az életét. 

A hatóságok még vizsgálják a baleset körülményeit. 

A gyászoló család a napokban hivatalosan is köszönetet mondott a kórház személyzetének, amiért mindent megtettek, hogy megpróbálják megmenteni a lányuk életét. 

Az édesanya külön megköszönte Dr. Trịnh Van Dongnak és a sürgősségi ellátó csapatnak az ellátást, és elmondta, hogy lánya szerveit felajánlották mások megmentésére.

„Ezt akarta volna Orla. Ez a mi módunk arra, hogy megköszönjük önöknek” – mondta az asszony.

