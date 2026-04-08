Motorbalesetben hunyt el a fiatal, amit a szülők üzentek a kórháznak, arra nincsenek szavak

Tragikus motorbalesetben vesztette életét egy brit tizenéves Vietnámban – tájékoztat a SkyNews.

Motorbalesetben hunyt el egy brit fiatal nő Vietnámban április 2-án (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A motorbaleset a népszerű Ha Giang Loop hegyi szerpentinúton történt április 2-án. A 19 éves Orla Watest súlyos sérülésekkel, kritikus állapotban szállították kórházba, de már nem tudták megmenteni az életét.

A hatóságok még vizsgálják a baleset körülményeit.

A gyászoló család a napokban hivatalosan is köszönetet mondott a kórház személyzetének, amiért mindent megtettek, hogy megpróbálják megmenteni a lányuk életét.

Az édesanya külön megköszönte Dr. Trịnh Van Dongnak és a sürgősségi ellátó csapatnak az ellátást, és elmondta, hogy lánya szerveit felajánlották mások megmentésére.

„Ezt akarta volna Orla. Ez a mi módunk arra, hogy megköszönjük önöknek” – mondta az asszony.

British building tycoon's teenage daughter, 19, is killed in Vietnam gap year motorbike tragedy https://t.co/Lt3jrjAunC — Daily Mail (@DailyMail) April 7, 2026

Motorbalesetben halt meg az ismert sztárséf

Ahogy arról az Origo februárban beszámolt, tragikus balesetben vesztette életét Davide Vulpis olasz sztárséf. A férfi barátaival nyaralt Balin, amikor súlyos motorbalesetet szenvedett és meghalt.

Apja szeme láttára halt meg a 20 éves motoros

Tragikus baleset történt a németországi Aschaffenburg közelében az év elején. Egy mindössze 20 éves motoros apja szeme láttára vesztette életét az A3-as autópályán. A megrázó balesetről készült felvételt megtekintheti az Origo oldalán.